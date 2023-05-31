50間客房觀光飯店竟登記民宿 議員陳光軒批苗縣府放水

苗栗縣議員陳光軒今天總質詢時指控南庄地區有觀光飯店假藉集合式住宅及民宿名義開發，規避南庄為水質水量保護區的環評要求，如今業者已開業，且房間數高達50間，他質疑縣府相關部門「放水」。縣長鍾東錦說，一上任就關切全案開發時是否辦環評，議員提出事證，縣府將安排會勘查證是有違規或違法，依法處置。

陳光軒指南庄位於永和山水庫水質水量保護區，旅館或觀光飯店開發必須辦理環評，4年前這間採歐式建築的觀光飯店開發時，他就曾質疑業者未依法規進行環評，但當時縣府工商發展處表示業者是以丙建申請興建集合式住宅，無法認定業者有違規事項。

他說，縣府當年明知業者是要蓋飯店，縣政報告還盛讚業者重金打造飯店帶動苗栗觀光產業，但被議員踢爆後卻改口稱該處申請名目為集合式住宅，因此申請建照依法不需環評。

陳光軒說，觀光飯店現已開業，但僅一層樓9間房向文觀局登記為民宿，但不論透過網站介紹、飯店行銷都對外都宣稱有50間客房，房型多達21種，遠超過特色民宿15間房的上限，業者還高調宣布加入「全球奢華精品酒店聯盟」，他要求縣府依法開罰並補做環評，縣府是否勾結業者大開方便之門，也要求政風單位查處。

鍾東錦表示，全案位於水質保護區內，理應依法申請開發許可，現在業者已開業經營，縣府會盡快請文觀局等單位會勘，違規事項如查證屬實，都將依法處置。