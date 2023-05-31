綠批高虹安開挖棒球場不透明、不專業 藍籲上緊發條

新竹市長高虹安今天趕在5月最後1天宣布開挖新竹棒球場，並將土壤送美國實驗室檢驗。新竹市議會民進黨團批評，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，此為「沒有公開、沒有透明又沒有專業」的政治操作；國民黨團發言人吳旭豐雖肯定市府終於有進度，但仍對市府執行效率持保留態度，籲市府上緊發條。

市府強調，市長高虹安兌現5月開挖棒球場的進度，沒有跳票，已經在5月底啟動，先按專家建議小規模開挖送檢測，並展開檢測、改善及修復作業，也會由美國大聯盟場務專家來指導改善，重點仍在棒球場重啟復賽，為竹市未來一座完善棒球場來努力。

針對高虹安表示今天由市府會同相關單位開挖棒球場，民進黨黨團總召陳建名直言，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，是試圖轉移民調不佳、施政無法獲得市民認同的焦點。

陳建名認為，過去高虹安宣稱的「大秘寶」，屢屢揚言開挖，半年過後卻是市府同仁拿著鏟子和垃圾袋偷偷進行，這種「沒有公開、沒有透明又沒有專業」的政治操作，讓球場的修復遙遙無期，更讓新竹市政蒙上一層陰影。

陳建名進一步說明，這次開挖市府並沒有通知議會以及媒體，並無所謂的公開透明，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷；為何高虹安口中所謂科學抽樣的「大規模」開挖，如今只剩下市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。更不解土壤分層以及回填物的成份，卻在「不專業」的採樣方式下，又要交給美國的專家鑑定。

陳建名強調，新竹市政府已經三度開挖棒球場卻不見後續化驗的結果報告，每次開挖都是「雷聲大、雨點小」。批評高虹安是刻意以政治語言、破碎資訊，營造前市府人謀不臧的假象，無法掩蓋其施政無能的現況。

身兼新竹市議會棒球場改善監督小組召集人的市議員吳旭豐說，市府4月召開第3次體檢會曾說5月開挖採檢，原本以為會跳票，今天終於壓線在5月最後1天開挖，有進度值得肯定，但面對市府目標預計明年球賽要開打，市府是否能有如此執行效率待觀察。

吳旭豐也提到，先前其實就已經要求市府在採檢時能公開直播，並讓議會改善監督小組成員站在看台確認採樣方式，但很可惜市府並未採納，後續會持續要求市府公開透明，說明檢測方法結果與標準，改善監督小組也會持續追蹤送驗後的檢測報告結果。

新竹棒球場後續改善檢測邀來美國大聯盟專家協助，吳旭豐則對此持樂觀態度，他說，希望棒球場改善能回歸專業、科學，也會持續緊盯市府是否持續朝明年讓棒球場重新開打的目標邁進，也希望市府能夠上緊發條，面對議會監督應該更公開透明。