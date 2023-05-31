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桃園凍卵補助首月見成效 讓申請者察覺計畫生育的重要

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
凍卵補助可以由合約人工生殖機構協助申請，省卻婦女奔波的麻煩。圖／宏其婦幼醫院提供
凍卵補助可以由合約人工生殖機構協助申請，省卻婦女奔波的麻煩。圖／宏其婦幼醫院提供

35歲的冬妮（化名）是醫療工作者，在職場上常看見不孕夫婦為懷孕辛苦付出，有些求助醫師的時侯才發現和後悔未事先做好計畫生育，讓她意識到時間對於生育來說是巨大的壓力。

東妮自己還沒準備好當母親，不過職場見聞和桃園市政府凍卵營養金補助政策的消息，讓她覺得經濟上有支援，決定凍卵。4月底，她在桃園市合約人工生殖機構完成凍卵手術與補助申請，很快在5月收到衛生局電子郵件，通知補助申請審核過關，5月底已收到1萬元補助款。

凍卵補助可以由合約人工生殖機構代為申請，也讓申請者省去奔波辦手續的麻煩，東妮表示讓她感到非常方便和快速，也希望其他人在面臨生育選擇前，能提前做好財務規畫、思考婚育、接受身體檢查並諮詢醫療專業後做出決定。

衛生局表示，新政策凍卵營養金補助對象為設籍桃園市30至40歲女性，只要今年1月起到過桃園市9家合約的人工生殖機構，完成冷凍卵子療程，第1年可申請補助營養金1萬元，第2、3年可分別申請保存金各6000元，總金額最高為2萬2000元，4月17 日開始受理申請，已有33人申請23人通過。

桃園市是六都中生育率最高的城市，為提升婦女的生育意願和保障她們的選擇權，市府積極推動提供更多優質婦幼健康服務和照護環境。凍卵營養金補助、產後憂鬱心理諮商計畫相關訊息、合約醫療機構名單可至衛生局網站查詢（首頁 >業務資訊>健康促進服務、心理健康服務）取得最新資訊，或洽詢市民諮詢服務熱線1999。

桃園市凍卵補助最高2.2萬元。圖／宏其婦幼醫院提供
桃園市凍卵補助最高2.2萬元。圖／宏其婦幼醫院提供

凍卵 衛生局 計畫生育

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