桃園凍卵補助首月見成效 讓申請者察覺計畫生育的重要
35歲的冬妮（化名）是醫療工作者，在職場上常看見不孕夫婦為懷孕辛苦付出，有些求助醫師的時侯才發現和後悔未事先做好計畫生育，讓她意識到時間對於生育來說是巨大的壓力。
東妮自己還沒準備好當母親，不過職場見聞和桃園市政府凍卵營養金補助政策的消息，讓她覺得經濟上有支援，決定凍卵。4月底，她在桃園市合約人工生殖機構完成凍卵手術與補助申請，很快在5月收到衛生局電子郵件，通知補助申請審核過關，5月底已收到1萬元補助款。
凍卵補助可以由合約人工生殖機構代為申請，也讓申請者省去奔波辦手續的麻煩，東妮表示讓她感到非常方便和快速，也希望其他人在面臨生育選擇前，能提前做好財務規畫、思考婚育、接受身體檢查並諮詢醫療專業後做出決定。
衛生局表示，新政策凍卵營養金補助對象為設籍桃園市30至40歲女性，只要今年1月起到過桃園市9家合約的人工生殖機構，完成冷凍卵子療程，第1年可申請補助營養金1萬元，第2、3年可分別申請保存金各6000元，總金額最高為2萬2000元，4月17 日開始受理申請，已有33人申請23人通過。
桃園市是六都中生育率最高的城市，為提升婦女的生育意願和保障她們的選擇權，市府積極推動提供更多優質婦幼健康服務和照護環境。凍卵營養金補助、產後憂鬱心理諮商計畫相關訊息、合約醫療機構名單可至衛生局網站查詢（首頁 >業務資訊>健康促進服務、心理健康服務）取得最新資訊，或洽詢市民諮詢服務熱線1999。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言