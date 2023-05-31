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桃園交通科技執法 今年截至4月取締量已逾去年一半

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市警方今年籌設「交通科技執法中心」，針對全市交通事故、違規熱點、重要幹道及高鐵站周邊，明年規畫將爭取建置80處租賃式多功能科技執法，並透過科技執法中心整併舊有及新建置設備。圖／警方提供
桃園市警方今年籌設「交通科技執法中心」，針對全市交通事故、違規熱點、重要幹道及高鐵站周邊，明年規畫將爭取建置80處租賃式多功能科技執法，並透過科技執法中心整併舊有及新建置設備。圖／警方提供

桃園科技執法建置超過300處，警方今在市政會議專案報告表示，今年截至4月，科技執法取締量已達19萬2590件，超過去年案件量的一半；針對全市交通事故、違規熱點、重要幹道及高鐵站周邊，明年將爭取建置80處租賃式多功能科技執法，並透過科技執法中心整併舊有及新建置設備，盼從源頭降低交通違規及事故發生。

警方統計，桃園市已建置科技執法共311處，包括固定式測速及闖紅燈照相124處、路口多功能執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法101處及交通局自建的30處。

警方1月決議人力專責化，籌設「交通科技執法中心」，加速建置、發包、製單、申訴流程，4月在大園交通分隊廳舍正式啟用。

交通科技執法中心指出，桃園自前年導入科技執法後，去年取締件數37萬9692件，較前年增加15萬1731件，上升66.5%；今年至4月取締19萬2590件，已達去年的50.7％；交通事故量則從前年的5445件下降到去年的5000件，降幅約8.2%。

警方坦言，目前桃園科技執法仍遇困境，主因是轄內多項科技執法設備分由不同廠商、單位建置，並分散各單位製單管理，管理及分析曠日廢時；而透過科技執法取締雖是手段並非目的，但也易引起「政府搶錢」的負面形象。

警方表示，交通科技執法中心已規畫短、長期目標，首先會收集測速照相、多功能科技執法、區間測速等科技執法設備的資料，滾動修正科技執法偵測項目及範圍，另明年也會爭取經費，針對全市交通事故、違規熱點、重要幹道及高鐵站周邊等地點，增建80處租賃式多功能科技執法，並透過科技執法中心整併舊有及新建置設備。

長期目標則是將科技設備和人員系統式整合，降低員警攔查風險，並透過機器落實全天候取締，消除執法空窗期。

科技執法 測速 桃園

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