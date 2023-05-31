通霄「鐵道荷花菜市場」收費惹議 地主今早氣得全砍光

苗栗縣通霄鎮五南里平交道「鐵道荷花菜市場」五處荷花田，其中被形容開得最漂亮的一塊荷田，上週日因地主陳清池開收50元清潔費惹議，與遊客爆火氣，還被報警處理；這兩天受不了網友嘴砲，今天一早他以割草機將田裡荷花全腰斬，讓慕名而來的遊客惋惜不已。

上午有新竹來的遊客獲悉這塊荷花田被砍光的緣由，直呼「真的可惜！」，LINE就是想拍火車群組成員也紛紛感嘆「辛苦的栽種，還是經不起凡人的干擾！」、「無辜的荷花，50元的代價也未免太高了！」、「可憐美麗的花朵」；正值颱風來襲，有人還笑說「這樣的防颱措施也太徹底了」。

陳清池氣呼呼地說，這塊田種植荷花已有十年，面積雖然不大，往年都把收成蓮蓬、蓮藕送給社福機構加菜，之前全因看不慣部分民眾常有闖鐵道取景、攀折花朵、亂丟垃圾等行為，屢勸不聽，28日才決定收取50元清潔費，收入也悉數捐作添油金，沒想到卻引起質疑及攻訐。