新竹棒球場開挖！ 市府將挖8處「面狀坑洞」灌水檢測

新竹市立棒球場工程爭議多時，新竹市長高虹安今天宣布進場開挖，並將土壤檢體送美國實驗室檢驗。市府工務處也說明，將直接開挖8處1公尺見方的「面狀坑洞」至底部清碎石層，灌水檢測底部排水情形，並將由大聯盟場務專家認定排水效能。

針對新竹棒球場工程履約爭議，市府工務處今天指出，檢視統包需求書及統包契約內容，發現預算編列不合理，近12億元預算卻只有200餘萬可能與球場有關，其中包含如教育部計畫書約4000萬元排水預算皆被刪除。

另，工務處也檢視統需書寫入多個不同球場規範（職棒、三級棒球賽事、中華職棒大聯盟賽事、世界棒壘球聯盟WBSC、中華民國棒球協會場地標準)，卻無具體說明如何達成統包需求規定，且未清楚明定球場排水性能要求，以至無明確驗收標準及依據。

新竹棒球場經廠商確認草皮及沙土層排水效能不佳，市府工務處指出，將開挖透過灌水檢測底部排水情形，若底部清碎石層排水狀況達到大聯盟場務專家認定的排水效能，將續接以挖溝工程處理，若底部清碎石層排水狀況無法達到要求，則將以全場更換回填材質及相關工程來進行排水改善。

市府工務處也說明，倘有場地其他需要改善的狀況，也將請美國職棒大聯盟MLB場務專家BrightView一併提供建議，後續也會請BrightView產出新竹棒球場場地報告，並提供後續養護的相關建議。

市府強調，棒球場案過去因趕著開幕打球而忽略重要執行細節，以致發生球員受傷，市府會訂立相關工程機制，確保未來不再發生相同問題，如推動落實行政院公共工程委員「公共工程施工品質管理制度」，針對工程品管過程缺失，訂定施工品質管制系統、施工品質查證系統、工程施工查核，共三個層次的工程施工品質管理制度。

此外，經市府行政調查，新竹棒球場案曾發生尚未完成圖說變更即進行施作，尚未完成驗收即開始比賽使用，且因統包合約及統包需求書對於預算分配不合理、統包需求書預算遭變更、球場品質及驗收量化標準不明確等問題。

市府說明，種種問題造成球場後續履約、驗收及改善優化過程的困難度，以致市府須花費更多時間與精力盤點統整程序面問題、契約權利義務關係與球場現況檢測，市府團隊正在逐步釐清克服，並懇問請托美國職棒大聯盟等相關專業團隊，全力以赴努力解決問題以回應市民及國人對於新竹棒球場的殷殷期盼。