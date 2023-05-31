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陳德木當選無效由范振龍遞補 竹檢這原因再提范當選無效
新竹縣湖口鄉縣議員陳德木去年選舉期間涉及現金買票遭判刑3年8個月，法院也宣判陳德木當選無效。中央選舉委員會昨日公告其缺將由范振龍遞補當選，不過由於范振龍在選舉期間也涉現金買票遭判刑，新竹地檢署立即向新竹法院提起當選無效之訴。
判決書指出，范振龍因現金買票，被依違反「公職人員選舉罷免法」第99條第一項之交付賄賂罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，連同共犯9人均被判有罪。不過中央選舉委員會於昨天（30日）公告，新竹縣第二選舉區（湖口鄉），將遞補范振龍為當選議員。
新竹地檢署表示，昨日下午獲悉中央選舉委員會公告范振龍遞補當選縣議員後，隨即由檢察官蔡宜臻啟動當選無效之訴研析小組，由於范振龍涉有買票之法定事由，並且遭判刑，今天正式向新竹法院提起當選無效之訴，再次宣示「買票者不得享有當選結果」之普世價值。
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