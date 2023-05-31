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居民心驚！竹北天坑旁又有新建案 建商採這工法掛保證

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
范光仁堅持，工地不可佔用雨水道，強降雨時，里長才能了解雨水道有無阻塞。記者黃羿馨／攝影
范光仁堅持，工地不可佔用雨水道，強降雨時，里長才能了解雨水道有無阻塞。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市天坑案發生後附近居民人心惶惶，「豐采520」附近一處工地因即將興建全新建案，且地下室開挖近20米，一旁又緊臨社區大樓，居民十分憂心成為下個天坑受害者，因而向議員蔡蕥鍹陳情。蔡蕥鍹今天上午也與鹿場里長范光仁及縣府、建商進行會勘，建商也強調，建案採用成本高昂的連續壁工法，居民的訴求都會回去研議。

蔡蕥鍹指出，該開發案未來將施作地上25層，地下5層的RC構造商辦大樓，施工期間長達5年。近來營造廠因施作圍籬，向竹北市公所申請佔用成功一街人行道水溝，也因水溝被圍起來，近來下雨里長也無法巡視是否有阻塞，加上圍籬擋住居民視線，未來若大車進駐施工，居民進出很危險。

范光仁則說，天坑案發生後，附近民眾皆非常擔憂，加上該區有不少湧泉，附近也出現地層下陷狀況，目前建案工地「圍籬內」是雨水道，連續壁開挖會帶出大量泥水，有可能將該地的雨水道阻塞，將來強降雨時，當地必淹水。

范光仁堅持，工地不可佔用雨水道，強降雨時，里長才能了解雨水道有無阻塞，有些營造商連續壁施工開挖，圍籬也不用佔用公有道路，不能以施作無空間為由而拒絕退縮。

居民代表也表示，由於圍籬擋住居民進出視野，可否請建商在轉角處增設反光鏡，原本路口另一側的反光鏡，因正在建案大門，動工後勢必要拆除，可否保留移置到路燈旁。蔡蕥鍹也提出，附近社區地層已有下陷狀況，可否全面使用透地雷達進行地質檢測，查看是否有孔洞，讓居民安心。

新竹縣工務處和交旅處也到場了解狀況，工務處也表示，根據法規，建案轉角處必須要施作縷空圍籬，若沒有做到應派員進行交管。交旅處也表示，為民眾安全，建案入口的反光鏡，也會請公所協助移至到路燈旁。

建商也承諾，圍籬將會採用透明圍籬施作，但由於新竹風大，透明圍籬耐性較差，這些意見都會回去和公司討論，至於反光鏡增設和遷移，也會全力來協助。關於地質檢測和使用透地雷達，也都會跟公司研議，後續再持續向居民溝通、報告。

蔡蕥鍹也提出，附近社區地層已有下陷狀況，可否全面使用透地雷達進行地質檢測。記者黃羿馨／攝影
蔡蕥鍹也提出，附近社區地層已有下陷狀況，可否全面使用透地雷達進行地質檢測。記者黃羿馨／攝影
蔡蕥鍹今天上午也與鹿場里長范光仁及縣府、建商進行會勘。記者黃羿馨／攝影
蔡蕥鍹今天上午也與鹿場里長范光仁及縣府、建商進行會勘。記者黃羿馨／攝影
「豐采520」附近一處工地因即將興建全新建案，且地下室開挖近20米。記者黃羿馨／攝影
「豐采520」附近一處工地因即將興建全新建案，且地下室開挖近20米。記者黃羿馨／攝影
建商也承諾，圍籬將會採用透明圍籬施作，但由於新竹風大，透明圍籬耐性較差，這些意見都會回去和公司討論。記者黃羿馨／攝影
建商也承諾，圍籬將會採用透明圍籬施作，但由於新竹風大，透明圍籬耐性較差，這些意見都會回去和公司討論。記者黃羿馨／攝影

反光鏡 雨水 蔡蕥鍹

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