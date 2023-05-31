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新竹市獨居老人圓夢 搭高鐵樂遊故宮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天高鐵新竹站來了一群旅客，他們是來自「老五老基金會」的社工及所服務的長者，即將前往嘉義故宮南院一日遊。圖／高鐵提供
今天高鐵新竹站來了一群旅客，他們是來自「老五老基金會」的社工及所服務的長者，即將前往嘉義故宮南院一日遊。圖／高鐵提供

台灣高鐵愛心不間斷，用愛開啟溫馨旅程! 今天高鐵新竹站來了一群旅客，他們是來自老五老基金會的社工及所服務的長者，即將前往嘉義故宮南院一日遊。出發前，高鐵新竹站副站長施佳成致贈象徵性的高鐵大車票並獻上滿滿祝福，希望這趟旅遊可以讓長者體驗高鐵的平穩及對高齡者友善的無障礙設備與服務，也讓這群生平第一次搭乘高鐵的長者們，留下美好的回憶。

基金會服務對象最高齡的85歲徐奶奶，因經濟欠佳從未搭乘過高鐵，聽到要去嘉義玩，原本擔心身體狀況無法負荷旅途的舟車勞頓，得知只要一個小時就能抵達十分驚訝，一口答應想去看看。今天一早由社工到家中接送，奶奶臉上滿是笑容，搭上高鐵望著窗外景色，表示之前都只有在路上看過呼嘯而過的高鐵，沒想到自己也可以搭上高鐵，雀躍的神色讓旁人都跟著開心了起來。

老五老基金會主任曾奕函表示，許多長輩受限於身體退化，而將出門旅遊的夢想放在心中，其實只要各界小小的幫忙，就可以讓長輩圓夢。感謝台灣高鐵的協助，用便捷的交通工具讓長者有機會能走出戶外、接觸人群，增添一筆人生美好的回憶。

施佳成表示，看到長輩們的快樂表情，深刻感受到這次活動的意義。希望這趟旅行，讓這群長輩體驗高鐵的便捷舒適，同時感受社會溫暖，留下一次美好的旅遊經驗。未來高鐵列車也將持續傳遞愛心，溫暖每一個需要的角落。

出發前，高鐵新竹站副站長施佳成致贈象徵性的高鐵大車票並獻上滿滿祝福。圖／高鐵提供
出發前，高鐵新竹站副站長施佳成致贈象徵性的高鐵大車票並獻上滿滿祝福。圖／高鐵提供

高鐵 長輩 新竹

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