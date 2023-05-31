和碩董事長童子賢 在清大分享經營哲學與產業局勢發展

和碩聯合科技公司董事長童子賢近日接受清大科管院長林哲群邀請，到清大科管院在職專班分享經營哲學與產業局勢發展。他認為，領導者應具備創新思維。因此，和碩集團不斷嘗試創新，透過子公司晶碩隱形眼鏡的拓展，接觸彩妝美容品行銷經驗。目前成立子公司美彤國際與晶澈科技，分別致力於打造台灣美妝保養品品牌及美妝保養品平台通路建置，積極搶攻2000億元美妝產業。

童子賢認為，領導者應具備創新思維，引領潮流，凝聚士氣，並善於發掘與容納多元人才。因此，和碩集團不斷嘗試創新，發現在台灣美妝產業一年大概有1500至2000億元商機，且美妝產業具高毛利的特性，他希望能打造出具國際競爭力的台灣本土品牌，目前品牌致力於基礎保養和基礎美妝用品，已投入研發工作約三年，產品預計很快就能問世。

童子賢說指出，負責的經理人原本是不熟美容保養的科技人，如今天天使用面膜，問候語也改成「你的皮膚有沒有變好？」。不過，他亦坦承，過去和碩專精於電腦及周邊設備產業，如今進軍美妝保養產業，在打造品牌和通路行銷時面臨相當不一樣的挑戰。

童子賢也分析國際局勢，他說，目前美中關係緊張，而各產業在面對此情勢時必須做出選擇。從產業的四大面向，包含合作對象、技術、訂單和工廠來源，台灣跟歐美日關係密切，因此，台灣產業在選擇上無可避免。