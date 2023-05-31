快訊

駕專機撞老鷹、機翼結冰...空軍初代女飛官憶當年酸甜苦辣

經營權之爭落幕！龍邦入主泰山 終結詹家逾70年掌權

不該加碼輝達？專家點名其他可能暴漲的股票 台灣這家入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當青年創業後盾 張善政賦予青年局這項「特別任務」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（圖）表示，已經請青年局長侯佳齡擔任「創業青年的代言人」，將市府輔導年輕人創業的成果，推銷到各局處使用。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（圖）表示，已經請青年局長侯佳齡擔任「創業青年的代言人」，將市府輔導年輕人創業的成果，推銷到各局處使用。記者朱冠諭／攝影

近期是畢業季，桃園市長張善政也關注青年就業問題，今天他在市政會議表示，已經給青年局長侯佳齡一個特別任務，請侯擔任「創業青年的代言人」，將市府輔導年輕人創業的成果，推銷到各局處使用，就算結果有風險或不夠圓滿，也請局處首長們不要苛責，要讓年輕人勇敢在桃園創業，感受到與其他縣市的不同。

張善政表示，最近他參加了幾個大學畢業典禮，注意到年輕人在畢業後是否會面臨失業的問題。他指出，近期媒體報導全國失業率攀升，雖然這是正常現象，但他關心桃園市政府可以在年輕人就業方面扮演什麼樣的角色。

張善政說，其實最近桃園推出的新市徽就是由一位年輕人創作，這位年輕人之前創業並未取得太大突破，但在設計成功獲選後，這讓他看到了希望，也改變了家人態度，更加支持他的事業，盡管這只是一個小案例，但希望能夠再次出現類似的成功故事。

張善政呼籲未來各個局處都要加強對年輕人就業的支援力度，目前桃園已經設立就業服務處，青年局也致力於指導年輕人的創業活動；他也特別告訴青年局長侯佳齡，要成為「創業青年的代言人」，努力宣傳推銷青年的創業成果給各個局處，並思考如何最大程度的應用這些成果。

張善政表示，市府未來要將充分利用這個機制，不要害怕風險，要將其視為對年輕人改進的意見，如果出現問題或使用不盡圓滿，也不要苛責，大家要共同協助青年局，為年輕人提供指導，鼓勵他們勇於創業，讓年輕人感受到桃園與其他縣市的差異。

青年 創業

延伸閱讀

桃園施政滿意6都第5 市府：打造全台最適合養育城市

人口突破7萬人舊廳舍不敷使用 草湳派出所落成啟用

最新民調滿意度比鄭文燦差 張善政：接受巿民的感受

瑪娃颱風接近家戶備沙包 張善政提醒：桃園下午開放領取

相關新聞

查弊端！今天開挖新竹棒球場 高虹安：邀美大聯盟場務專家協助

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程各界關注，新竹市長高虹安今天受訪宣布，「市府今天已進場啟動球場改善檢測相關工程，今日...

和碩董事長童子賢 在清大分享經營哲學與產業局勢發展

和碩聯合科技公司董事長童子賢近日接受清大科管院長林哲群邀請，到清大科管院在職專班分享經營哲學與產業局勢發展。他認為，領導...

當青年創業後盾 張善政賦予青年局這項「特別任務」

近期是畢業季，桃園市長張善政也關注青年就業問題，今天他在市政會議表示，已經給青年局長侯佳齡一個特別任務，請侯擔任「創業青...

民代追竹市「停七」工程解約後進度 市府拚這時間完工

新竹市西大路上的「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。南區市議員徐美惠今天在議會質詢追問工程進度...

永恆之丘納骨塔積水 掀林智堅、高虹安筆戰

斥資5億元打造的竹市永恆之丘納骨塔剛完工啟用，因積水等狀況掀起市長筆戰。前市長林智堅前晚發文指「市府公布的簡報內容，完全...

新竹棒球場 6月進場改善

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程目前持續停工，何時進場改善排水、檢測受矚。時代力量市議員林彥甫昨在議會質詢追問，市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦