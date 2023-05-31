當青年創業後盾 張善政賦予青年局這項「特別任務」

近期是畢業季，桃園市長張善政也關注青年就業問題，今天他在市政會議表示，已經給青年局長侯佳齡一個特別任務，請侯擔任「創業青年的代言人」，將市府輔導年輕人創業的成果，推銷到各局處使用，就算結果有風險或不夠圓滿，也請局處首長們不要苛責，要讓年輕人勇敢在桃園創業，感受到與其他縣市的不同。

張善政表示，最近他參加了幾個大學畢業典禮，注意到年輕人在畢業後是否會面臨失業的問題。他指出，近期媒體報導全國失業率攀升，雖然這是正常現象，但他關心桃園市政府可以在年輕人就業方面扮演什麼樣的角色。

張善政說，其實最近桃園推出的新市徽就是由一位年輕人創作，這位年輕人之前創業並未取得太大突破，但在設計成功獲選後，這讓他看到了希望，也改變了家人態度，更加支持他的事業，盡管這只是一個小案例，但希望能夠再次出現類似的成功故事。

張善政呼籲未來各個局處都要加強對年輕人就業的支援力度，目前桃園已經設立就業服務處，青年局也致力於指導年輕人的創業活動；他也特別告訴青年局長侯佳齡，要成為「創業青年的代言人」，努力宣傳推銷青年的創業成果給各個局處，並思考如何最大程度的應用這些成果。

張善政表示，市府未來要將充分利用這個機制，不要害怕風險，要將其視為對年輕人改進的意見，如果出現問題或使用不盡圓滿，也不要苛責，大家要共同協助青年局，為年輕人提供指導，鼓勵他們勇於創業，讓年輕人感受到桃園與其他縣市的差異。