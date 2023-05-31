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民代追竹市「停七」工程解約後進度 市府拚這時間完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。記者張裕珍／攝影
新竹市西大路「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。記者張裕珍／攝影

新竹市西大路上的「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。南區市議員徐美惠今天在議會質詢追問工程進度，應盡快達成居民停車需求，市府交通處長倪茂榮答詢，該案續建工程已在24日招標上網，力邀優質廠商投標，預計6月13日決標，若一切順利，停車場預計明年5月完工。

新竹市政府爭取到中央前瞻計畫補助共投入2.8億元，在西大路興建地下1層、地上4層的立體停車場，原訂2022年完工，但廠商因為工程進度嚴重落後，去年12月15日被市府解約，營造商因不滿被解約，向市府提出訴訟，市府同時處理後續工程招標事宜，採雙軌並行。

徐美惠今天質詢詢問「停七」停車場工程嚴重落後，到底現在進度為何？她也為當地居民叫屈，表示「居民等停車場等了快1年了」，不只停車不好停，還被檢舉達人一直檢舉。

倪茂榮答詢表示，位於西大路「停七」停車場共設計286個停車格，因工期去年7月出現落後，直到12月15日落後僅約44%，與原訂年底完工的目標落後太多，市府因此主動解約，該工程仍在結算中。至於後續工程招標作業已經在5月24日上網公告中，預計公告1個月。

依據竹市府最新招標公告，「停七立體停車場續建工程」預算金額為1億8575萬850元。倪茂榮說，該案預計6月13日決標、開標，並於6月20日進行評選，若一切順利目標今年8月開工，接續將後面尚未完成的機電工項做完。

徐美惠也追問是否工期能夠如期推進？倪茂榮說，預計明年5月希望可完工，並強調停七是西大路、南區一帶重要的停車場域，居民月租需求也佷大，對於跟廠商解約相當遺憾，目前市府也面臨被提告，將於6月開民事庭，市府會積極面對廠商糾紛與招標雙軌並行。

倪茂榮也說明，近年公共工程都遇到蠻大困難，停七停車場算是進度最快推進的，已經用最快速度公告上網，也將工程排程排出來，也強調設計、監造廠商一直都在，希望續建工程招標後，能夠有好的營造廠商進來，續建工程預算金額也都有依照工程物價指數調整。

徐美惠另關切新竹市停管基金還要多少？市府財政處長陳香君答詢說明，現為債務5.5億元，徐憂心恐無法支付停七工程費用，對此，倪茂榮強調，停七停車場工程包含中央前瞻補助與市庫配合款，都已經完成編列，經費絕對沒有問題。

停車場 新竹

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