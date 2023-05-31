原民身分遭諷 苗栗1國中生拒上課

苗栗市一所國中傳出有原住民女生遭同班男生在網路以言語霸凌，被用「三字經」辱罵原住民身分，家長不滿在臉書社群發文，強調女兒近來已嚴重到不想上課；校方昨天強調將加強校內輔導，今天安排雙方家長面談，一切照規定程序走，發言不當的男生仍將依校規處理。

受害女生就讀一年級，校方調查了解，日前女生在校友成立的IG社團「鳥巢」留言欣賞隔壁班的一名學生，不料遭到同班另名男生留言「XXX原住民上鳥巢是三小」辱罵，雖然都是匿名，但知情者不難得知雙方身分。

受害女生家長昨晚發文表示，前幾個月女兒就說班上部分同學會拿原住民身分及她網路上名字來揶揄或嘲諷，且是當面說，毫不避諱，近來已嚴重到抗拒上課，不想等到真的出事那天再來後悔。

校方說，家長沒有先向學校反映，學校得知情況後找留言男生了解，男生也覺得不妥，隨即刪文，並在群組中道歉，昨也主動向對方表達歉意，但女生還未表態願意原諒；這起校園言語霸凌事件，涉及原住民族歧視，校方高度關切並回報縣府教育處，除加強輔導，也將邀雙方家長面談。

新竹也有16歲高一女學生小晴（化名）因遭同學嘲笑、排擠情緒低落，每周一就肚子痛、頭痛，經東元綜合醫院精神科主任楊錚宜長期診療與心理諮商才漸漸走出陰霾。

楊錚宜提醒，安定耐心地聽孩子說，與孩子站在同一陣線，感受他的遭遇，一起想出最適合的處理方法，才可以將校園霸凌的傷害大大降低。