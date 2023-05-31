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新竹棒球場 6月進場改善

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹棒球場目前仍未重啟開放。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場目前仍未重啟開放。記者張裕珍／攝影

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程目前持續停工，何時進場改善排水、檢測受矚。時代力量市議員林彥甫昨在議會質詢追問，市府工務處長曾嘉文說，正在嚴格把關審查圖說，希望一次做到好，預計6月進場改善，施作時間會從6到10月。

林彥甫表示，棒球場很大問題是「邊做邊改圖，卻沒留下正式紀錄」。曾嘉文說，統包工程原本就是如此，後續施工圖延伸確實沒有留下相關變更紀錄，也沒有匯到工務會報，可能因當時廠商一直處於「趕工」階段並未落實。

曾嘉文說，今年2、3、4月已召開3次棒球場體檢會，目前正以整個排水改善加檢測方式同時並行，施工原則比照台中洲際棒球場去年舉辦WBC方式，廠商已提送圖說給市府審查。

曾嘉文表示，施工規範與材料送審都在同步進行，改善時程上希望「6月正式開始」，但前端需要審查時間，希望一次就能做好，所以會嚴謹把關，改善時間會落在6到10月。

林彥甫另追問棒球場統包工程其實有找專案管理廠商，花1500多萬元服務費，但很多計畫書、月表等都由市府做？廠商艾奕康對球場下方有停車場可能影響排水，都沒提出相關預警？

曾嘉文表示，此案正由審計、司法與監察等單位調查，廠商是否有問題不便臆測，是否「有球員兼裁判」弊端，也已請示公共工程委員會，還未獲回應，但工程會過去有解釋函，專管能否兼辦監造是沒有排外的，並非明文禁止事項，後續會持續依規處理。

新竹市立棒球場 時代力量 司法

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