永恆之丘納骨塔積水 掀林智堅、高虹安筆戰

斥資5億元打造的竹市永恆之丘納骨塔剛完工啟用，因積水等狀況掀起市長筆戰。前市長林智堅前晚發文指「市府公布的簡報內容，完全不是這麼一回事」，市長高虹安昨也發文反擊該簡報出自廠商，遇風雨積水是客觀事實，反問「是非可以這樣顛倒嗎？」

永恆之丘納骨塔為林智堅任內推動興建，今年5月完工開放使用，高虹安在開放前開記者會，說明納骨塔會因風雨造成積淹水，影響櫃位使用；議員陳啓源等人也接獲家屬陳情，指打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣旋鈕會掉落，內部玻璃櫃位採磁吸設計卻吸不起來，禁不起使用者考驗。

林智堅指出，依議員曾資程臉書文章揭露，所謂高虹安指證歷歷，永恆之丘「嚴重積水」，民眾茶餘飯後說，先人骨灰罈會泡在水裡；但市府公布的簡報內容，證明根本不是這麼一回事。

林智堅說，簡報寫得很清楚，4月19、20日一場豪大雨，瞬間陣風達到疾風，造成積水及飄濺，「水深2到3mm」就是「嚴重積水」？當初指控成為傷害他人的工具，淪為政黨在監察院前作秀題材。

高虹安發文回擊，強調「耗資5億建造的永恆之丘納骨塔，因設計未周詳、遇風雨會積水甚至噴濺塔位，需要花更多金錢和人力改善是客觀事實。」並指去年前市府動用預備金1730萬元改善，但交到新市府手上，遇風雨依舊積水。

高虹安說，林智堅沒為此致歉，如果永恆之丘設計沒瑕疵，為何額外花1730萬防風防雨？所謂簡報是負責設計監造的廠商自行製作的簡報，表達4月19日永恆之丘積水當天，風大雨大屬極端氣候，事實上，永恆之丘積水並非只有今年4月19日，「是非可以這樣顛倒嗎？」

至於永恆之丘如何改善，市府民政處說，短期充分告知民眾資訊、降下防火鐵捲門阻擋風雨；中期進行專家體檢，力拚明年清明節完成相關改善；長期針對半開放設計、停車位空間不足、景觀設施耐用度不足等情況研擬改善，門板問題則由廠商準備400個備品更換。