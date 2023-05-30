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桃園世客博招募美食攤商 66天展期免收租

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023世界客家博覽會8月將在桃園登場，市府預計招募40個攤商進駐，長達66天展期全面免收租。圖／市府提供
2023世界客家博覽會8月將在桃園登場，市府預計招募40個攤商進駐，長達66天展期全面免收租。圖／市府提供

2023世界客家博覽會8月將在桃園登場，預估吸引逾300萬人次，桃園市經發局在青埔主展館旁設置美食市集，預計招募40個客家和特色美食攤商進駐，且長達66天展期全面免收租，希望讓民眾在參觀博覽會之餘，更對桃園豐富多元的美食文化留下深刻印象。

桃園市主辦2023世界客家博覽會預計8月11日開幕，活動持續至10月15日，場地分2主場館與8副場館，由桃市府多個局處協辦，並與13縣市合作策展。展覽期間預計吸引300萬以上人次的國內外旅遊人潮，桃園市經發局在主展館之一的世界館旁精華地點，將以「桃客饗樂」為主題設置美食市集，希望呈現客家多元風貌。

經發局長張誠表示，為吸引優秀攤商及店家業者進駐，長達66天的展期全面免收攤位租金，以桃園市在地攤位優先，希望是具客家特色或客家特色食材入菜的創意美食，鼓勵桃園市的公有市場、夜市攤商特色美食、桃園在地特色美食店家踴躍報名，預計招商31攤、備取10攤。

經發局也向外縣市客庄名店招手，預計招募9攤、備取6攤，採北、中、南三區招募進駐設攤，只要檢附所在地縣市設攤照片皆可報名。

桃園 美食

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