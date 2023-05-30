桃園八德興仁花園夜市添智能回收廢食用油設備 落實ESG

桃園市八德區興仁花園夜市今天在經發局長張誠、環保局主秘葉孟芬與議員見證下，宣布與永瑞實業合作，採用該公司先進的智能廢食用油回收系統，落實環境保護、社會責任以及公司治理（ESG）。夜市總經理吳仕明強調不是只有上市櫃公司才做得到ESG，八德興仁花園環保夜市也能做到。

這套智能廢食用油回收系統今天啟用，攤商學會操作以後，可以自行裝桶收集烹調用過的食用油放進設備回收，每公斤回收價格18元，讓攤商們相當開心，因為感覺像一筆營業的額外收入，也可以幫忙做環保。

吳仕明說，興仁夜市曾首創採用環保稻穀筷取代傳統的免洗筷，讓遊客消費者在夜市用餐時，吃得更健康也更環保。今天再率先北台灣引進這套智能廢食用油回收系統，要讓遊客知道八德興仁花園夜市攤商不旦頻繁更換新油，給遊客吃到汁多味美的炸物，更要避免過去不良的油品回收業者，不誠信的偷斤減量回收的廢食用油重量，導致第一線辛苦擺攤的攤商權益白白受損。

現在透過永瑞實業所開發的AIoT（人工智慧物聯網）智能廢食用油回收機台，即時的計量計價，搭配第三方支付，攤商不但可以將廢食用油換到最高的回饋金，而且還可以精準做到產源履歷的追朔，讓地方主管機關桃園市環保局可以清楚追蹤夜市廢食用油的合法流向，這種兼具ESG指標的回收工作，是八德興仁花園夜的重要經營使命。

永瑞實業創辦人林修安董事長說，永瑞是合法廢食用油處理機構專注廢食用油回收、處理成低碳潔淨SAF（可持續性航空燃料）的原料及發展高值化低碳工業用油應用，112年1月還成為台灣首家通過ISO 14067低碳工業用油（以廢食用油為基底）產品碳足跡查證企業後，如今再次成為全台首家通過ISO 14067廢食用油回收服務碳足跡的查證企業。

楊朝偉、朱珍瑤、許家睿在地議員、呂林小鳳助理等人都出席和見證智能廢食用油機台開幕剪綵典禮。經發局長張誠、環保局主秘葉孟芬表示透過這套智能系統，能更明確掌握和盤查碳足跡傳統回收廢食用油所產生的碳排放數據，業者也表示未來將在全台布置智能機台，推動碳減量實際作為落實推動ESG。