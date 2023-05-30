女國中生原民身分疑遭言語霸凌 苗縣：啟動調查

苗栗縣有家長投訴就讀國中的女兒屢遭同學以她原住民身分言語嘲諷揶揄，女兒近來「嚴重到已抗拒上課」。縣府教育處今天表示，已要求校方依校園霸凌防制準則啟動調查程序。

這名家長透過臉書地方社團發文指出，就讀國1的女兒幾個月前告知，班上部分同學會拿原住民身分及她網路上的名字加以揶揄、嘲諷，而且是當著女兒的面「毫不避諱的說給她聽」。

這名家長隨文附上1張男同學在IG社團留言「XXX原住民上鳥巢是三小」的截圖說，或許對方沒有指名道姓，但偏偏班上原住民，就只有女兒1人，女兒也不是第1天被言語霸凌。

家長稱，幾個月前女兒回家反映時有跟女兒說，求學過程中難免會碰到不好相處的同學，總是要學著去適應，但是近來「言語上的針對越來越誇張，嚴重到女兒已經不想上課、抗拒上課」。聽女兒轉述內容滿是心疼，「原住民身分礙到班上同學了？什麼時代了怎麼還會有這樣的歧視？就算她玻璃心，但她是我女兒，我不想等到真的出事那天再來後悔」。

這篇po文引發網友熱議，苗栗縣原住民議員劉美蘭也留言表示，原住民孩子在都會地區就學已經不易，若再遭受霸凌，難以容忍，要求縣府教育處查明所有事件，給原生一個安穩又尊嚴學習環境；也有網友支持家長提告，絕對不能姑息。

苗栗縣政府教育處副處長徐建男告訴中央社記者，依校園霸凌防制準則規定，疑似校園霸凌事件「學校經大眾傳播媒體、警政機關、醫療或衛生福利機關（構）等之報導、通知或陳情而知悉者，視同檢舉」，已要求校方依規通報，並成立防制校園霸凌因應小組啟動後續調查、輔導等程序。