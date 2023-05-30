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新屋頭洲里沒大型建設若興建這4地方也受惠 都發局盤點中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋頭洲里近年發展人口激增，不過卻缺乏大型公眾設施滿足地方需求，地方希望能將新屋民族路六段上閒置用地，興建圖書館或運動中心。圖／陳睿生提供
桃園新屋頭洲里近年發展人口激增，不過卻缺乏大型公眾設施滿足地方需求，地方希望能將新屋民族路六段上閒置用地，興建圖書館或運動中心。圖／陳睿生提供

桃園新屋頭洲里近年發展人口激增，不過卻缺乏大型公眾設施滿足地方需求，有民代獲陳情希望能將新屋民族路六段上閒置用地，興建圖書館運動中心，服務當地及鄰近居民；桃園市都市發展局回應，市府正在盤點了解市府相關局處有無要使用，並做後續規畫。

陳睿生表示，新屋頭洲里人口達5000多人，近年快速成長，不過大型公共設施缺乏，加上頭洲鄰近觀音富源、楊梅高榮、平鎮雙連坡及中壢過嶺等地區，這些地方為各區較邊陲地帶，一般重大建設較少會在這些地方興建，因此，再頭洲興建大型公眾設施，這四個地方居民也會使用到，形成一個共同生活圈，完全不用擔心沒人使用。

陳睿生說，位於民族路六段的閒置機關用地，地方希望興建圖書館或國民運動中心抑或是社會住宅，盼政府能規畫出符合地方需求的建設。

都發局指出，約0.62公頃的機關用地，正在盤點了解市府相關局處有無要做使用，若有需求將交給需要局處來做使用，若未有單位有需求，將會再通盤檢討，看機關用地變更成什麼用地來規畫會最合適。

圖書館 桃園 運動

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