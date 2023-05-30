水情好轉 竹苗水情燈號轉正常、台南高雄放寬管制力道

旱災中央災害應變中心於召開第4次工作會報，經濟部長王美花表示，因應近期各地水情均有持續好轉，經與會單位研商後水情燈號黃燈以上地區節水力道適度放寬，新竹及苗栗地區轉水情正常，其餘地區水情燈號維持不變。

雖然台灣南部地區面臨30年來最少降雨情況，但王美花仍表示，肯定中央及地方水利工作同仁努力推動省水、調水及找水工作，讓民眾用水沒有受到太大衝擊，各地農業一期稻作均可順利收成。

王美花指出，5月迄今雖然沒有顯著及大規模梅雨鋒面通過，但在中央及地方各單位共同努力下，所有抗旱工程均已提前完成，水情最嚴峻的時間點已經度過，目前水庫及河川的流量均有增加，各項抗旱備援設施均已上場，區域地下水井水位也有顯著回升，而農業一期稻作在南部已陸續收割中。

王美花也說，各地區水情已有反轉，新竹寶山－寶二水庫蓄水率已達9成以上，苗栗永和山水庫亦近8成，經研商新竹及苗栗地區分別由減壓供水黃燈及水情提醒綠燈調整為水情正常，其餘地區考慮後續梅雨結構形成及降雨不確定性，仍需審慎因應，不能掉以輕心，故水情燈號維持不變。

王部長表示，因應近期水情持續紓緩，為減少民眾用水的不便，實施橙燈減量供水之台南及高雄地區，民生夜間減壓供水由晚上10時至隔日6時調整為晚上11時至隔日5時，每月1000度以上工業大用水戶節水率由10%調整為5%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由15%調整為10%；實施黃燈減壓供水之臺中及嘉義地區，民生夜間減壓供水由晚上10時至隔日6時調整為晚上11時至隔日5時，希望能因應水情紓緩逐步調降節水力道。