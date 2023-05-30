高虹安施政滿意度調查倒數第3遭批 市府：虛心以對

竹市議員陳建名今天說，市長高虹安在遠見雜誌施政滿意度調查中，名次位居全台倒數第3名，只贏基隆市長謝國樑與北市長蔣萬安應檢討。市府說，虛心以對，一定會參考並精進。

民進黨新竹市議員陳建名今天在臉書發文表示，遠見雜誌今天公布2023年度縣市長施政滿意度調查，其中新竹市長高虹安滿意度為49.3%，位居全台倒數第3名，只贏過基隆市長謝國樑的47.1%、與台北市長蔣萬安的46.3%。

陳建名說，在雜誌公布的教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業等8大面向施政表現，與去年相比，新竹市幾乎都面臨10%以上，甚至20%滿意度的消退，平均「退步」程度全台第1名。

陳建名表示，面對批評，高虹安的市府團隊是否可虛心接受批評，廣泛接納專業意見，跟市府人員尋思找改善方案。

陳建名說，市府應努力推動政策，讓市政更貼近市民期待，反而是把市府作為權力鬥爭工具，現在市民已看破手腳，感到厭煩。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，對於民調結果皆虛心以對，一定會參考並精進，而為讓市民享有更好的生活，高虹安上任後也加速實現對市民的承諾，推動各項政策，以提升市民的幸福感為目標。

市府表示，在遠見調查時間為3月1日至4月30日，因竹市競爭激烈的選舉剛結束，新政策則需時間推動，仍有很多關卡需突破，感謝感謝市民朋友的鼓勵和鞭策，未來更不會鬆懈。

市府說，市府團隊勇於面對各項疑難雜症，會持續推動政策、務實解決各種問題，提供市民更有感的生活，盼逐年提升施政滿意度。