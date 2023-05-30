竹市東區人口破22萬 民代促市府新建第2座親子館

新竹市3個行政區都各有1座親子館，市議員張祖琰認為，東區親子館使用爆量，不少家長得大費周章預約、排隊才能入館，東區人口已經超過22萬，值得再擁有第2座親子館，並爭取龍山大樓5樓、6樓的閒置空間闢建。對此，市府回應，將跨局處研議評估可行性。

張祖琰今天赴議會單位業務質詢，她表示，親子館雖然在3個行政區都有，但人口密集的但光復路、關埔地區付之闕如，但透過地圖查看3區親子館地點，發現東區親子館位於中央路鄰近北區，北區親子館在南勢六街、香山區親子館在育德街，後2區館舍相近重疊。

張祖琰表示，東區親子館實際親子空間僅150坪，沒有大動作或肢體運動空間，且年齡分層使用較為粗略，也有不少家長反映東區親子館難預約，今年1到4月，東區親子館的服務人次是香山區的2倍，目前使用量爆滿，不一定能預約到，即便到了現場排隊更難排到。

竹市府社會處長黃佳婷答詢回應，為了滿足家長親子空間需求，市府正在積極布建親子館，目前針對東區部分，有計畫在竹蓮市場重劃區闢建248坪的親子館空間。

對此，張祖琰肯定親子館越多越好，但竹蓮市場所在位置並非東區人口稠密區，加上重劃區興建需要時間，她檢視東區現有的公共廳舍，發現位於光復路一段、光復路二段的交界點龍山大樓的5、6樓目前閒置，加上圖書館龍山分館就在樓下，若能在樓上新闢親子館是「天作之合」，可就近培養孩童閱讀習慣。

張祖琰認為，文化局已經使用龍山大樓2到4樓作為龍山分館，空間足夠使用，沒理由連5、6樓約300坪閒置空間都由文化局運用。社會處長黃佳婷回應，會再與文化局研議評估。