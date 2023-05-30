快訊

瑪娃緩慢移動東北部掀雨勢 最快「這日」深夜有望脫離暴風圈

買飲料可以摸奶惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

「惡視力」對生活失去信心 伊甸規畫課程助回歸人生

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
林釗漢（右）罹患青光眼導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，生活受衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，慢慢重新學習。記者翁唯真／攝影
林釗漢（右）罹患青光眼導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，生活受衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，慢慢重新學習。記者翁唯真／攝影

今年69歲的林釗漢因工作長年旅居南非，2年前罹患青光眼造成視力受損，延誤就醫導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，原本生活出現衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，林釗漢慢慢重新學習，漸漸可不用一直依靠家人幫助，重拾信心。

林釗漢崇是紡織工作，卻因罹患青光眼卻因知識不足加上就醫不便，延誤就醫，導致視神經受損加上手術失敗，使右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，回台後因視力狀況不佳，大小事又須仰賴太太協助頗受衝擊，因此心情鬱悶。

不過透過伊甸基金會社工規畫的視障生活重建方案，透過手機操作、定向訓練、生活適應等各種多元課程，協助林釗漢拓展生活圈，也安排體適能與戶外活動，鼓勵他多多走出戶外，慢慢地重拾原有的能力

林釗漢說，視力受損與惡化是段很難熬的過程，一開始也曾還疑自己能不能辦到，但看到全盲的人都能透過學習，慢慢重新找到生活方式，加上不能總是依靠太太幫忙，因此透過課程決定要把握時間學會打理自己。

林釗漢表示，未來的目標就是希望眼睛不要持續惡化，並更適應現在的生活，多方嘗試，也希望自己的故事能激勵其他的視障者。

為幫助視障者重建生活所需的各項能力，伊甸承接桃園市政府社會局委辦視障生活重建方案，已邁入第9年，今特地帶領18位視障者、9位家屬與11位工作人員至桃園草莓學校舉辦感官體驗一日遊。讓視障朋友增加觸摸與聞的導覽模式，並以聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等感官體驗豐富生活。

伊甸加恩服務中心主任張雅琴表示，中途失明者時常因為視力受損而改變原有的生活模式，包含原有的工作、家庭關係等都會有不同程度上的影響。期待透過各項課程，幫助視覺障礙者重建生活所需的各項能力，並協助輔具評估，讓視障者透過輔具來幫助他們面對生活上的轉變。

林釗漢（右）罹患青光眼導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，生活受衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，慢慢重新學習，不再時刻都要依賴太太（左）。記者翁唯真／攝影
林釗漢（右）罹患青光眼導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，生活受衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，慢慢重新學習，不再時刻都要依賴太太（左）。記者翁唯真／攝影

視障 視力

延伸閱讀

愛之光開辦視障咖啡師培訓課 8學員考取國際證照

職業司機視力檢查沒過 原來是黃斑部水腫糖尿病惹的禍

不友善行人頻傳 視障美籍教師寸步難行最怕遇到這些狀況

生生有平板？學童視力不良率高 綠議員要新北先「校校有眼醫」

相關新聞

楊文科施政滿意度調查出爐　醫療、消防破7成

遠見雜誌最新公布2023縣市滿意度調查結果，新竹縣在醫療與消防方面滿意度皆逾7成。新竹縣今年更擴大辦理老人免費健康檢查，...

槓上林智堅！5億元納骨塔缺失 高虹安：是非可顛倒嗎？

斥資5億元打造的新竹市「永恆之丘」納骨塔才剛完工啟用，卻因為設計問題出現積水等狀況掀起前繼任市府首長筆戰。前市長林智堅昨...

大卡車行經桃園大溪台7線常違規超速、不停讓行人 警方加強執法

桃園市警察局大溪分局即日起將於轄區展開2週的強力交通執法，針對砂石車等違規行為進行取締，包括路口不停讓行人、超速、滲漏、...

苗縣原住民國一女生疑屢遭言詞霸凌 引發種族歧視爭議

苗栗市一所國中傳出有原住民女生遭同班男生在網路以言語霸凌，且涉及用「三字經」辱罵她的原住民身分，受害女生家長不滿在臉書社...

重視皮膚健康與陪伴 新竹皮膚專科「Bri. 概念館」開幕

醫美市場成長率每年以倍數增加，醫美診所氾濫開業成趨勢，位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕，強調「...

竹市4千輛車沒繳牌照稅 6月上路若查獲將開罰

2023年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，新竹市稅務局統計，目前尚有近4千輛、占開徵數2.5%車輛尚未繳稅，提醒尚未繳納...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦