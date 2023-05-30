「惡視力」對生活失去信心 伊甸規畫課程助回歸人生

今年69歲的林釗漢因工作長年旅居南非，2年前罹患青光眼造成視力受損，延誤就醫導致右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，原本生活出現衝擊，所幸在伊甸基金會協助下，林釗漢慢慢重新學習，漸漸可不用一直依靠家人幫助，重拾信心。

林釗漢崇是紡織工作，卻因罹患青光眼卻因知識不足加上就醫不便，延誤就醫，導致視神經受損加上手術失敗，使右眼僅剩光覺、左眼僅剩0.2，回台後因視力狀況不佳，大小事又須仰賴太太協助頗受衝擊，因此心情鬱悶。

不過透過伊甸基金會社工規畫的視障生活重建方案，透過手機操作、定向訓練、生活適應等各種多元課程，協助林釗漢拓展生活圈，也安排體適能與戶外活動，鼓勵他多多走出戶外，慢慢地重拾原有的能力

林釗漢說，視力受損與惡化是段很難熬的過程，一開始也曾還疑自己能不能辦到，但看到全盲的人都能透過學習，慢慢重新找到生活方式，加上不能總是依靠太太幫忙，因此透過課程決定要把握時間學會打理自己。

林釗漢表示，未來的目標就是希望眼睛不要持續惡化，並更適應現在的生活，多方嘗試，也希望自己的故事能激勵其他的視障者。

為幫助視障者重建生活所需的各項能力，伊甸承接桃園市政府社會局委辦視障生活重建方案，已邁入第9年，今特地帶領18位視障者、9位家屬與11位工作人員至桃園草莓學校舉辦感官體驗一日遊。讓視障朋友增加觸摸與聞的導覽模式，並以聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等感官體驗豐富生活。