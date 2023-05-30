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重視皮膚健康與陪伴 新竹皮膚專科「Bri. 概念館」開幕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕。圖／Bri. 概念館提供
位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕。圖／Bri. 概念館提供

醫美市場成長率每年以倍數增加，醫美診所氾濫開業成趨勢，位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕，強調「醫病共管概念」，更加重視「病人的皮膚健康與陪伴」，除了診斷和治療，更強調正確的保養觀念，將皮膚健康置於首位，林亮辰指出，希望「Bri. 概念館」能讓醫美回歸科技化、專業化，而非商品化、販售化。

林亮辰指出，「Bri. 概念館」的優勢是將民眾照顧皮膚的權利還給自己，因為皮膚科問題是很多居家照顧的手段與方法，需要醫師時時監督與教育，「Bri. 概念館」會耐心陪伴民眾回診，回顧保養狀態與技巧，這是「Bri. 概念館」的特色。

「Bri. 概念館」表示，過去民眾對皮膚科的印象往往只停留在診問診和開藥的層面。隨著醫學美容的發展，人們對解決皮膚問題有了更多選擇，如雷射、微整形等。而Bri. 概念館與眾不同之處在於更加重視「病人的皮膚健康與陪伴」，除了診斷和治療，更強調正確的保養觀念，將皮膚健康置於首位，讓每個人都能擁有健康的膚質和容光煥發的狀態。

Bri. 概念館的核心理念是「Bright」，以皮膚健康為基石，提倡全新保養概念。不使用浮誇的行銷術語，也不引發消費者的容貌焦慮。Bri. 概念館鼓勵人們接納自身的瑕疵，展現真實的容光煥發和自信。每位求美民眾都能享受到個人化的皮膚健康療程，遠離盲目追求所謂的完美外表，而是追求健康美，讓皮膚散發自然光彩。

今天開幕會現場也邀來鴻梅文創志業股份有限公司執行長陳添順、三頁文設計創辦人及金曲獎視覺總監顏伯駿，以及熱門電視劇《茶金》的女主角連俞涵加持。Bri. 概念館指出，希望開幕替新竹地方帶來全新的皮膚健康體驗，在名人加持和創新的設計下，概念館將展現一種煥然一新的皮膚科型態，並為人們帶來全新的生活樣貌。

林亮辰（中）指出，希望「Bri. 概念館」能讓醫美回歸科技化、專業化，而非商品化、販售化。記者王駿杰／攝影
林亮辰（中）指出，希望「Bri. 概念館」能讓醫美回歸科技化、專業化，而非商品化、販售化。記者王駿杰／攝影
位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕。圖／Bri. 概念館提供
位於新竹的林亮辰皮膚專科診的「Bri. 概念館」於今天開幕。圖／Bri. 概念館提供

皮膚科 醫美 新竹

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