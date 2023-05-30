竹市4千輛車沒繳牌照稅 6月上路若查獲將開罰

2023年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，新竹市稅務局統計，目前尚有近4千輛、占開徵數2.5%車輛尚未繳稅，提醒尚未繳納的車主盡速至金融機構繳稅；如果超過30日仍未繳納，在滯納期滿6月1日以後使用公共道路被查獲，將會被處罰，提醒車主多加留意。

新竹市稅務局指出，新竹市2023年使用牌照稅開徵車輛16萬5002輛，開徵稅額14億705萬元，最新統計至5月25日已繳納16萬1034輛，繳納稅額13億4,193萬元，徵起率達近96%，但也還有近4千輛，占開徵數2.5%車輛尚未繳稅。

民眾若未依限繳納使用牌照稅，在滯納期滿後使用公共道路被查獲，除補繳本稅外，每次按未徵起應納稅額處0.3倍罰鍰，各年度未徵起應納稅額累計裁處以0.9倍為限。稅務局提醒民眾逾30日仍未繳納，在滯納期滿6月1日以後使用公共道路被查獲，將會被處罰。

稅務局進一步舉例說明，A先生今年使用牌照稅要繳7120元，在滯納期滿6月1日以後仍未繳納，6月10日在路邊停車被查獲，將依據今年1月1日至查獲日6月10日期間欠繳稅額3140元處0.3倍罰鍰942元。

如A先生又繼續不繳納，8月14日行駛公共道路再被查獲，依據今年1月1日至查獲日8月14日期間欠繳稅額4408元處0.3倍罰鍰1322元，累計處罰0.6倍；再未繳納，又到了明年1月2日使用公共道路再被查獲，將依今年欠繳全年稅額7120元處0.3倍罰鍰2136元，合計共處罰鍰4400元，累計處倍數以0.9倍為限。

新竹市稅務局指出，未依規定繳納牌照稅的車主使用公共道路包括行駛公共道路、停放公共道路旁及路邊收費停車格等，稅務局及警方會透過各種科技執法查緝未完稅車輛。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。