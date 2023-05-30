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遭諷農地重畫區路面破損兩單位踢皮球 苗縣府協調地政處主政
苗栗縣苑裡鎮有9處、3000多公頃農地重畫區，部分道路年久失修，加上推動自來水延管工程造成破損，縣議員張顧礫質詢縣府地政處、水利處互踢皮球，縣府強調已經協調由地政處主政，評估優先順序修復。
張顧礫今天總質詢，要求縣府地政處長賴偉君、水利處長楊明鐃在議場互傳籃球，張顧礫質疑兩個單位互踢皮球，他說，苑裡鎮重畫區內許多道路因年久失修，龜裂破損、坑坑洞洞，不利農民運輸與居民進出，他接獲陳情，地政處實勘，表示因自來水延管工程管挖，路面改善權責是水利處，再請水利處會勘，水利處又表示農地重畫區農路，路面改善權責單位為地政處。
他說，全國自來水普及率約94%，苗栗縣普及率85%，苑裡鎮普及率73.9%，3年來立委陳超明協助自來水延管工程，涵蓋不同的農地重畫區，類似的狀況還會發生，希望縣府單位不是踢皮球，而是要接躲避球，全力以赴為鄉親與農民鋪設安全的農路。
縣府秘書長陳斌山因此曾邀集地政處、水利處協調，陳斌山、賴偉君及楊明鐃答覆張顧礫指出，農地重畫區的道路所有權在鄉鎮市公所，不過，協調結果重畫區農路仍由地政處主政，依預算、重畫基金、農委會補助的經費，評估優先順序修補農路。
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