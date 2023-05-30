新竹民間團體助弱勢童就學邁入第9年 認養撲滿達5千隻

新竹縣幼兒教保學會攜手新竹家扶中心舉辦愛心小豬公助學活動，至今邁入第9年，協助弱勢家庭幼兒儘早接受學前教育；今年各園所和幼兒們的愛心不減，截至今天總計捐贈近300隻豬撲滿，捐贈總額超過43萬元。為感謝各園所師長以及家長們的愛心，今天於新竹縣政府舉辦第九屆「愛心小豬公」助學活動捐贈儀式。

副縣長陳見賢說，此活動發想自新竹縣「義民祭」精神，今年義民祭將邁入第235屆，教育局與文化局合作舉辦「義進校園」活動，將客家文化帶進校園，讓更多學生認識客家文化；感謝學會理事長莊瑞娜全力推動，攜手全縣192所幼兒園共同響應，讓孩子懂得儲蓄，也能做公益，截至認養5346隻豬公，募款近500萬元，做善事不一定要捐很多錢，只要展現心意，就是件好事。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜說，舉辦愛心小豬公助學活動，截止目前已幫助713位孩子順利入學；受惠家庭為單親及隔代教養居多，經濟狀況不穩，希望這些孩子家中狀況不好，也不能剝奪他們受教權，所以將此善舉結合新竹縣所有幼兒園的師長、幼兒及家長一起關心社會上需要幫助的家庭，期盼在新竹縣延續善的循環。

今天活動受惠家庭的小恩與外婆一起來到現場，將感謝卡片送給新竹縣幼兒教保學會，並感謝大家的協助。小恩生長在隔代教養家庭，外婆除需要照顧中風的先生外，還得負擔小恩跟三位哥哥姐姐的生活及學習費用，所幸有愛心小豬公這些年長期捐款支持，他們得以安心就學。