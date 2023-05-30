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竹市首座客家文化主題圖書館「關東分館」預計10月開幕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市首座以客家文化為主題的「新竹市圖書館關東分館」，目前正加緊進行圖書及視聽資料編目加工、上架及硬體設備設置等開館籌備作業，可望於今年10月前開館。圖／新竹市政府提供
新竹市首座以客家文化為主題的「新竹市圖書館關東分館」，目前正加緊進行圖書及視聽資料編目加工、上架及硬體設備設置等開館籌備作業，可望於今年10月前開館。圖／新竹市政府提供

新竹市首座以客家文化為主題的「新竹市圖書館關東分館」，目前正加緊圖書及視聽資料編目加工、上架及硬體設備設置等開館籌備作業，市府今指出，關東分館可望於今年10月前開館，也正籌畫首檔客家飲食主題書展及一系列講座及工作坊，將關東分館打造為具有客家特色的親子共讀學習空間，成為新竹市客家文化新亮點。

文化局表示，竹市約有13萬客家人口，新設的關東分館樓地板面積約300坪，閱覽座位97席，是目前僅次於龍山分館，全市面積第二大分館；空間設計融入客家「伙房」的合院概念，採用客家工藝的竹藤材質，建構一道道書牆框景與閱讀的窗景；並結合客語指標導覽和智慧型圖書管理系統等設備，以科技結合傳統人文之特色主題，打造屬於關東的生活空間。

文化局說明，關東分館內部空間規畫包括客家文化主題藏書區，客家文化館藏及視聽資料約千冊，0至6歲專屬的幼兒閱讀區、兒童書區、一般閱讀區，以及期刊雜誌區等， 5年內預計藏書量可達6萬冊以上，並設有客語自動借還書設備，提供不同族群與年齡層閱讀服務。未來也將結合市場特色，辦理各類主題書展、講座、說故事等多元閱讀推廣活動，打造具採買、閱讀、社區互動複合式的客家文化據點。

文化局說明，位於關東市場大樓3樓的關東分館預計在10月開幕，4樓的客家會館正續行內部改善工程，目前工程已發包，將在6月開工；內部包括市場教室、展覽空間、排練教室等不同機能空間。未來民眾可以在「1樓買食材，3樓借食譜，4樓學烹飪」，整座關東市場將成為市民日常採買、藝文、學習的重要據點，並肩負新世代認識在地文化資產、客語學習與傳承的任務，為竹市客家文化推廣與交流中心。

客家文化 新竹 文化局 圖書館

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