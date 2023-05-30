桃園路邊停機車比雙北還貴 民代要求應比照雙北辦理

桃園市路邊機車停車格收費標準各區不一，有計次和計時區分，計次20至30元，而計時從每小時5元至10元，且採累進費率，最高費率一小時達10元，無累進上限，比雙北每次20元還高出許多，前朝時期就曾遭批收費昂貴，民代要求應降價比照辦理。

議員許家睿指出，他調閱資料發現，按照桃園市公有停車場收費及管理自治條例，機車的費率計次為10至30元，計時每小時10至20元。新北市自治條例計次最高費率上限為30元，計時上限為10元；台北市機車計次最高20元，計時高上限為10元，都比桃園便宜，桃園市民應該不是次等公民，建議應比照雙北辦理。

議員彭俊豪表示，因桃園整體大眾運輸系統尚未健全，像是中壢區雖有機場捷運經過，許多民眾會騎車去轉乘捷運，機車也成為重要的通勤工具，計次30元，比雙北每天多10元，一個月至少多出200元，反而會去違規停車，建議應該比照雙北費率辦理，並引進更多的共享單車、機車，減輕民眾負擔，提升通勤的效率。

交通局回應，桃園收費路段相對雙北較少，規劃停車費率是依照需求而因地制宜，如銀行、戶政事務所等需高周轉路段才會採用較高費率的計時收費，以提高周轉率，而在大眾運輸場站周邊才會規劃計次收費供轉乘民眾使用，其他大部分皆採每半小時5元的計時費率。

交通局說明，中壢區機場捷運周邊多為計次收費，以供搭乘大眾運輸民眾轉乘，如高鐵北路69席、青心路241席、青埔路134席及洽溪路66席，共計510席計次收費機車格，採計時收費僅有12席供臨時停車民眾使用，捷運周邊522席機車位中計時收費比例僅佔0.02成。