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竹市「永恆之丘」納骨塔啟用問題多 納骨櫃位難開易壞

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市「永恆之丘」納骨塔5月甫開放使用，但不只遇大雨容易積水，有不少民代接獲家屬陳情，指出打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣就會掉落，相當落漆。圖／市議員陳啓源提供
新竹市「永恆之丘」納骨塔5月甫開放使用，但不只遇大雨容易積水，有不少民代接獲家屬陳情，指出打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣就會掉落，相當落漆。圖／市議員陳啓源提供

斥資5億多元打造的新竹市「永恆之丘」納骨塔5月甫開放使用，不只遇大雨易積水，有不少民代接獲家屬陳情，指打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣旋鈕就會掉落，內部玻璃櫃位採磁吸設計，甚至吸不起來，批評設計「華而不實」，經不起使用者考驗。

新竹市議員陳啓源、陳慶齡今天都不約而同質詢「永恆之丘」納骨塔在前朝設計失當、內裝維護等問題，由於納骨塔只要遭逢大雨就會積淹水，陳慶齡直言現在為了防漏，要把原本要通風的天井封掉，根本是浪費公帑，「這是很大的爛尾工程，不好的設計與工程，比貪汙還嚴重。」

竹市府民政處回應，4月19日新竹降下豪雨，永恆之丘2樓神主牌位區南側以及祭祀空間均有雨水落入，現場積水不退；5樓櫃位區雨水穿透百葉窗落在牌位櫃位面板情形，民政處已於5月17日召集工務處，建築師以及營造公司進行後續改善研討。

市府表示，未來將採取短、中、長期措施因應，短期充分告知民眾資訊、降下防火鐵捲門阻擋風雨；中期則「進行專家體檢，力拚明年清明節完成相關改善工程」；長期規畫「針對半開放設計、停車位空間不足、景觀設施耐用度不足等情況研擬改善」，讓市民有座完善且舒適的祭祀園區。

除了大雨造成納骨塔多處積水等窘境，陳啓源等人接獲家屬陳情，揭露4萬多個納骨塔櫃位門板設計不良，只要開啟門板不小心力道過大，門板旋鈕就會斷掉，據他了解已經壞了十幾二十根。他認為公共工程在呼攏民眾，要如何生者得到安慰、逝者能夠安息？

民政處長嚴翊琦說，納骨櫃位門板問題屬一體成形，櫃門後鈕以及櫃門軸承過度施力開啟超過90度，可能造成門板損壞，5月19日已邀廠商討論，廠商原提供備品數量為千分之三（約131個），將備品數量提高為400個以因應後續可能損壞情形。

陳慶齡今追問永恆之丘景觀水池維護管理問題，市府回應將請殯葬管理所同仁加強清潔整理，研擬後續相關維管方式；而綠建築通風設計依建築師所提建議方案，鋁門窗部分為平時可開啟通風，遇降雨時則關閉防雨，感謝議員建議，市府都將納入後續改善參考。

新竹市「永恆之丘」納骨塔5月甫開放使用，但不只遇大雨容易積水，有不少民代接獲家屬陳情，指出打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣就會掉落，相當落漆。圖／市議員陳啓源提供
新竹市「永恆之丘」納骨塔5月甫開放使用，但不只遇大雨容易積水，有不少民代接獲家屬陳情，指出打開納骨櫃位門板若角度過大，卡扣就會掉落，相當落漆。圖／市議員陳啓源提供

綠建築 新竹

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