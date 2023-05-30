桃園施政滿意6都第5 市府：打造全台最適合養育城市

媒體發布各縣市首長施政滿意度民調，桃園市整體施政滿意度在6都居第5，只比台北市高。桃園市政府新聞處長羅楚東今天中午表示，桃園市的教育政策滿意度是六都第一，代表張善政市長上任後推動的代理老師全面聘期、免費營養午餐、大班助學金等政策都受到高度肯定，尤其是代理老師全面聘期推出後，讓各縣市與中央紛紛跟進，一起為打造更好的教育環境努力。

羅楚東也提到，其它包括治安，消防與經濟等面向，也位居六都第二，未來市府均會持續落實對市民好的政見，至於不足的地方也會努力改變。

至於部分議員質疑張善政公開行程比前任市長少，不貼近基層，羅楚東指出，張善政市長選擇打團體戰，讓每一位團隊成員充分各司其職、發揮功能。桃園市府是團隊作戰，因此無論出席活動的是市長、副市長、還是局處首長，基層意見都能如實反饋，獲得解決；桃園市府絕對是做事大於作秀，解決問題才是最重要的事情。

羅楚東強調，對於部分議員的指教，也呼籲本於理性與事實，過多的口水對推動市政並無幫助。