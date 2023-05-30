桃園市立圖書館7月改隸教育局 藍綠都憂計畫太倉促

桃園市立圖書館原屬市府文化局二級機關，經籌備小組討論後，確定7月正式改隸教育局，相關業務由終身學習科負責。但藍綠議員皆憂心移交計畫匆促，還可能排擠教育局人員編制。市府則強調，市圖本是二級機關，預算獨立編列，圖書館人力也不刪減，業務可維持原來運作，不會受到影響。

市長張善政上任後研議將全市圖書業務，從文化局改隸教育局，影響包括市圖在內的40座圖書館及4間閱覽室。籌備小組日前完成相關作業，確定市圖7月起成為教育局二級機關；未來除配合教育部相關圖書館業務，也盼結合校園資源，加強與學生連結。

不過剩下約1個月時間，跨黨派議員都憂心市圖改隸太倉促。議員彭俊豪表示，更換主管機關目的，應是增加服務品質與效能，但市圖目前在文化局轄管下，執行跟溝通並沒有困難，看不出改隸的急迫性；未來市圖由教育局終身教育科負責，教育局人力卻無增補，勢必排擠教育人員編制。

議員李宗豪表示，文化局有文創影視科和藝文設施管理中心，可對接市圖新總館電影院及商場，未來業務移交後，教育局有無能力經營管理令人質疑，若欠缺周延規畫，徒增基層員工負擔，也犧牲市民權益。

議員黃敬平提到，各圖書分館除館藏業務，還負責場館營運修繕，現在平鎮圖書分館已無保養維護演藝廳的量能，未來若由教育局單一科室處理，恐雪上加霜。議員凌濤認為，教育局負責管理市圖，固然可與學生學習結合，但也可能衍生人力不足問題，需要充分的移交計畫。

研考會主委吳肇銘說，市圖本就是二級機關，未來移撥到教育局，圖書館人力和預算並不會刪減；教育局也表示，市圖編制完整，後續移交教育局終身教育科雖會增加收發文書等工作，但其他行政事務影響不大。

吳肇銘坦言，市圖人力不足情況，不會因為移撥到教育局馬上解決，包括場館營運修繕等問題仍需教育局多協助，不過針對新總圖電影院及商場等業務，未來仍可跨機關合作。