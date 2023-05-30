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最新民調滿意度比鄭文燦差 張善政：接受巿民的感受

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張勝政強調民調低的部分會作為施政參考及改善。記者鄭國樑／攝影
張勝政強調民調低的部分會作為施政參考及改善。記者鄭國樑／攝影

遠見雜誌公布最新一波縣市長施政滿意度，桃園市長張善政在六都施政整體滿意度居第5名，比去年鄭文燦滿意度第2名下滑3名，少了24.5個百分比。張善政中午出席議會臨時會開幕典禮，結束後受訪表示，民調滿意度高的部分像教育會保持下去，滿意度比較低的會繼續努力，當做未來施政參考的目標。

這是張善政上任後，遠見第一次做縣市長施政滿意度民調，無從和自己的前一次比較。不過桃園市議員黃瓊慧在臉書把去年同樣是遠見的民調，拿當時市長鄭文燦施政滿意度和張善政對比，指出鄭文燦卸任前施政滿意度76.5％，不滿意度12.8，施政分數75.6，張善政施政滿意度 52.0％，不滿意度 16.4，施政分數 67.9，要求張善政要加油。

遠見雜誌的民調時間為今年3、4月，3月間，3月初桃園市發生狒狒事件，外界對市府的負評多，不過市府也同時在3月初推出4大高風險族群，免費低劑量肺癌電腦斷層掃瞄等新的社會利政策，還有稍早的國中小學營養午餐免費等。

媒體問民調期間碰上狒狒事件會不會覺得冤枉，張善政強調「不要說冤枉啦，市民的感受是怎麼樣，我們就接受，還是那句話，有待改善的地方我們就斷續努力」。

遠見民調顯示，桃園市在教育施政滿意度高居六都第1，而且寫下近3年滿意度新高分，警政治安、消防與公共安全、經濟與就業六都第2，醫療與衛生、道路與交通第4，環保、觀光與休閒第5。

張善政 民調 鄭文燦 桃園

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