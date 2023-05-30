快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中男生施打HPV疫苗 苗栗縣長鍾東錦：有必要就來做

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員徐筱菁（圖）今天質詢希望推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，，縣長鍾東錦回應有必要就來做。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員徐筱菁（圖）今天質詢希望推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，，縣長鍾東錦回應有必要就來做。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員徐筱菁今天質詢要求縣府跟進嘉義市、台北市等地，推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，一年需7、800萬元，縣長鍾東錦正面回應，有必要就來做。

縣議會今天總質詢議程，徐筱菁指出，男性23歲後，HPV感染率暴增6成，近每2人就有1人感染，男性在感染後，能夠自主產生抗體，對抗下一次感染的比例相當低，可能造成多次重複感染。

她說，HPV感染，所導致的性傳染疾病菜花，主要是透過性接觸傳染，男性菜花比女性盛行率高出近1.5倍，患有菜花的族群，未來發生相關癌症的機率，比一般人高9倍，其中，直腸、肛門類的癌症生率為男性癌症第一名，死亡率第三名。

徐筱菁指出，嘉義市今年起，補助國中男生施打HPV疫苗，台北市今年4月22日宣布推動，至於國外，澳洲9歲至13歲男女生皆可免費施打，美國多數學生健保有涵蓋HPV疫苗，目前苗栗縣僅針對國中女生接種，建議也能跟進，保護男性也等於保護女性健康。

縣府衛生局長張蕊仙表示，國家政策是國中女生施打HPV疫苗，1劑約1800元，必須施打2劑，效期約10年，縣府只要配合5%配合款，如果男生也施打，縣款必須全額負擔，一年經費7、800萬元。

鍾東錦認為「有必要就來做」，衛生局指出，苗栗縣2019年接種國中女生HPV疫苗，今年針對國二女生施打，2102人同意施打2012人，施打率95.72%，第二劑就已施打第一劑的女學生目前完成1991人，完成率98.96%，目前陸續補接種中。

苗栗縣議員徐筱菁今天質詢希望推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，，縣長鍾東錦（圖）回應有必要就來做。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員徐筱菁今天質詢希望推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，，縣長鍾東錦（圖）回應有必要就來做。記者范榮達／攝影

疫苗 鍾東錦

延伸閱讀

苗栗卓蘭巨峰葡萄「石葡萄」災損達二成 將爭取農損救助金

選罷法增排黑條款！鍾東錦：一罪不兩罰是原則 因人設事「很可笑」

苗縣2.7萬中小學生學力檢測 鍾東錦：戰場打久不會怕砲聲

苗栗明年加碼育兒津貼？ 鍾東錦允諾研議盡量來做

相關新聞

民代追問新竹棒球場何時進場改善？工務處長曝時間點

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程目前持續停工，何時進場改善排水、檢測受到矚目。時代力量市議員林彥甫今天在議會質詢，除...

竹市6月起推循環餐盒杯外送 早鳥「環保咖」免費喝咖啡

近年民眾環保意識抬頭，越來越多人使用環保循環容器。新竹市環保局今天指出，6月起至11月將推動訂購美食餐飲環保活動，民眾只...

竹議員提「浩克樹」要生命園區撤案 批生人都搞不定還搞死人

新竹縣議員何智達今天在議會質詢上持續關心湖口生命園區問題，他指出6月5日縣府要和新竹縣反生命園區自救會舉辦座談會，是否有...

高虹安任內施政滿意度調查出爐 治安、公安、醫療破7成

遠見雜誌最新公布2023縣市滿意度調查結果，根據調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，...

國中男生施打HPV疫苗 苗栗縣長鍾東錦：有必要就來做

苗栗縣議員徐筱菁今天質詢要求縣府跟進嘉義市、台北市等地，推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，一年需7、800萬元...

永恆之丘易積水...林智堅說非這麼一回事 市府：客觀事實

新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，遭市府揭露因設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。市議會昨進行「新竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦