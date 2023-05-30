國中男生施打HPV疫苗 苗栗縣長鍾東錦：有必要就來做

苗栗縣議員徐筱菁今天質詢要求縣府跟進嘉義市、台北市等地，推廣國中男生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，一年需7、800萬元，縣長鍾東錦正面回應，有必要就來做。

縣議會今天總質詢議程，徐筱菁指出，男性23歲後，HPV感染率暴增6成，近每2人就有1人感染，男性在感染後，能夠自主產生抗體，對抗下一次感染的比例相當低，可能造成多次重複感染。

她說，HPV感染，所導致的性傳染疾病菜花，主要是透過性接觸傳染，男性菜花比女性盛行率高出近1.5倍，患有菜花的族群，未來發生相關癌症的機率，比一般人高9倍，其中，直腸、肛門類的癌症生率為男性癌症第一名，死亡率第三名。

徐筱菁指出，嘉義市今年起，補助國中男生施打HPV疫苗，台北市今年4月22日宣布推動，至於國外，澳洲9歲至13歲男女生皆可免費施打，美國多數學生健保有涵蓋HPV疫苗，目前苗栗縣僅針對國中女生接種，建議也能跟進，保護男性也等於保護女性健康。

縣府衛生局長張蕊仙表示，國家政策是國中女生施打HPV疫苗，1劑約1800元，必須施打2劑，效期約10年，縣府只要配合5%配合款，如果男生也施打，縣款必須全額負擔，一年經費7、800萬元。