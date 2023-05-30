民代追問新竹棒球場何時進場改善？工務處長曝時間點

斥資12億元改建的新竹市立棒球場工程目前持續停工，何時進場改善排水、檢測受到矚目。時代力量市議員林彥甫今天在議會質詢，除了追究相關施工、監造問題，也追問何時才會進場改善？市府工務處長曾嘉文說，正在嚴格把關審查圖說，希望一次做到好，預計6月進場改善，施作時間會從6到10月。

林彥甫今天在議會單位業務質詢時間鎖定新竹棒球場工程，他直言棒球場很大問題是「邊做邊改圖，卻沒留下正式紀錄」。工務處長曾嘉文說明，統包工程原本就是邊做邊設計案件，初衷就是如此，後續施工圖延伸確實沒有留下相關變更紀錄，這些事情也都沒有匯到工務會報中，可能因為當時廠商一直處於「趕工」階段，都並未落實。

至於新竹棒球場排水效能差，完全無法依照契約在30分鐘排水完畢，到底是哪個單位認定有效排水。曾嘉文表示，統包需求書有規範降雨後，30分鐘排完水，有請教過棒協與中職，會是以自有排水性能加上人工排除來達到復賽目標，後續排水性能要求上，原則還是以30分鐘排水完畢來進一步驗收確認。

林彥甫也提到，市府稱要在4月、5月進場改善，還稱要依據WBC的方式來改善究竟是什麼方式？還要花多久時間？曾嘉文答詢表示，今年2、3、4月已經召開三次棒球場體檢會，目前正在以整個排水改善加上檢測方式同時並行，施工方面原則會比照台中洲際棒球場去年WBC方式來施工排水改善，廠商已經提送圖說給市府審查。

曾嘉文說，施工規範與材料送審都在同步進行，改善時程上希望「6月份正式開始」，坦言前端需要一些審查時間，也希望一次就能做好，所以會嚴謹把關，改善時間會落在6到10月。林彥甫也要求市府如期進行，希望明年能順利重啟比賽。

另，林彥甫也追問新竹市立棒球場統包工程其實是有找來專案管理廠商，花了1500多萬元的服務費，但他發現很多計畫書、月表等都是由市府來做，質疑市府白花1500多萬元？再來，廠商艾奕康對於球場下方有停車場可能影響排水，都沒提出相關預警。

曾嘉文表示，此案正由審計、司法與監察等單位調查中，廠商是否有問題不便臆測，另是否「有球員兼裁判」弊端，也有請示公共工程工程會，還未獲回應，但工程會過去有解釋函，專管能否兼辦監造是沒有排外的，並非明文禁止事項，後續會持續依規處理。