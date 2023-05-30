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竹議員提「浩克樹」要生命園區撤案 批生人都搞不定還搞死人

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
何智達秀出影片，表示在這塊地有被稱作「浩克」的木麻黃，要3人才能環抱起來，初估樹齡超過百年。圖／議員何智達提供
何智達秀出影片，表示在這塊地有被稱作「浩克」的木麻黃，要3人才能環抱起來，初估樹齡超過百年。圖／議員何智達提供

新竹縣議員何智達今天在議會質詢上持續關心湖口生命園區問題，他指出6月5日縣府要和新竹縣反生命園區自救會舉辦座談會，是否有撤案的可能？另外也對選址提出質疑，因大圓山陣地有一棵超過百年的「浩克樹」，盼能學習像台東的金城武樹保留下來並做觀光使用。新竹縣民政處長賴江海表示，6月5日將舉辦座談會傾聽民意，但「無所謂撤案不撤案」。

何智達指出，生命園區選址在大圓山陣地，民政處有沒有實際探勘過，了解地形地貌，是否有撤案可能？何智達也秀出影片，表示在這塊地有一棵被稱作「浩克」的木麻黃，要3人才能環抱起來，初估樹齡超過百年，還有另外一棵樹也是要2人合抱，最少樹齡也有百年。何智達說，這塊地有這麼多蒼天巨木，還是一個陣地，過去軍隊也在這裡演習，他認為有保存價值。

何智達也表示，台東有金城武樹，雖然只是很平凡的茄苳樹，但經過包裝後觀光客絡繹不絕，當地為了觀光還把電線地下化，新竹縣有如此好的地，卻拿來蓋殯儀館、火葬場，讓他看了也搖頭。為何不學習台東縣來包裝呢？搞不好能促進觀光，創造縣民更多就業機會。

賴江海則說，縣府無所謂撤案不撤案，這份計畫都還沒做到興辦事業計畫完成；至於有無實際探勘，縣府在民國108年時，在新竹縣選了7塊地，每塊地各部門都有去勘查，並經過專家審慎研究，最終才選擇這塊地。

何智達追問，生命園區的計畫內容在哪，如果選址不適當就不是好計畫了，且縣長在選舉前，和湖口鄉長吳淑君見面時還同意終止計畫，這件事是真的嗎？這些言論會都影響選舉結果，「你要信守承諾，要撤案就撤案，這牽涉到你們兩個的政治誠信」。

新竹縣長楊文科也表示，並沒有看過相關報導，當時他和吳淑君也有談過，「但我是要傾聽民意」。

賴江海也說，若有這麼好的樹木在基地內，我們也可以保留，不過當時國防部撥給縣府土地時，就是指定要給縣府作生命園區，如果另作他用，就會被收回。

何智達也批評，除了這棵浩克樹，還有很多樹在基地裡面，計畫應不怕挑戰，讓公民參與，大家一起來表示意見，「誰有理聽誰的」，而且這項投資花費30億，但新豐、湖口這一區每天塞車，交通問題要先解決，「生人都搞不定了搞死人」。

新竹縣議員何智達今天在議會質詢上持續關心湖口生命園區問題。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員何智達今天在議會質詢上持續關心湖口生命園區問題。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科

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