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永恆之丘易積水...林智堅說非這麼一回事 市府：客觀事實

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅說，一個多月來，市長高虹安指證歷歷永恆之丘「嚴重積水」，民眾茶餘飯後說，先人骨灰罈會泡在水裡。但市府公布的簡報內容，根本不是這麼一回事。
林智堅說，一個多月來，市長高虹安指證歷歷永恆之丘「嚴重積水」，民眾茶餘飯後說，先人骨灰罈會泡在水裡。但市府公布的簡報內容，根本不是這麼一回事。

新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，遭市府揭露因設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。市議會昨進行「新竹市重大公共工程品質監督小組」第2次會勘，結束後，前新竹市長林智堅於昨深夜於臉書發文，稱「市府公布的簡報內容，完全證明根本不是這麼一回事」。對此，市府回應，永恆之丘遇大風雨積水噴濺是客觀事實。

市府指出，昨議會重大工程品質監督小組會勘，簡報為建築師自行製作並非市府提供，建築師是針對先前報章報導進行回應，在4月19日氣象數據為強風加上大雨情形，建築師也說明在特殊氣候情況確有造成5樓部分櫃位的潑濺情形以及2樓神主牌位區、祭祀空間的積水情形。

除在4月19日氣象強風加上大雨情形造成永恆之丘5樓部分櫃位的潑濺情形以及2樓神主牌位區，於5月19日豪雨發生時，無風狀態，永恆之丘在2樓祭祀空間都仍有積水情形發生，造成當日民眾之不便，納骨塔不應容許有任何積水情形發生，且極端氣候已漸成日常，府會應共謀解決問題之道並非以極端氣候為理由，來影響民眾使用納骨塔。

市府說，永恆之丘遇雨會進水、積水，是客觀事實，市府已透過新聞稿、照片、影片，甚至殯葬所工作人員的說法證實這一客觀事實，並提出短中長期的改善方案，然而製造問題的前執政黨與林智堅不思反省，一昧推諉卸責，顛倒是非，愧對市民託付。

林智堅說，一個多月來，市長高虹安指證歷歷永恆之丘「嚴重積水」，民眾茶餘飯後說，先人骨灰罈會泡在水裡。但市府公布的簡報內容，根本不是這麼一回事。簡報寫得很清楚，4月19、20日有一場豪大雨，且瞬間陣風達到「疾風」等級，因此造成積水及飄濺的情況，水「深」2至3公釐（mm），這就是高虹安臉書說的「嚴重積水」，沒想到 市府居然還在簡報內容建請媒體先進應「查明事實」再行報導。

林智堅指出，令人惋惜的是現在市府對外的發言，失去了公信力，擁有權力的人，不該讓權力成為服務個人的工具，我們終究會離開那個的位置，但留給這座城市什麼，都只在一念之間。

民進黨議員曾資程也在臉書發文指出，台灣民眾黨臉書5月16日發文提及「針對永恆之丘逢雨必淹」，以及不堪檢驗的工程瑕疵，民眾黨立法院黨團與新竹市議員向監察院檢舉，要求監察院啟動調查，將前市府的行政疏失攤在陽光下供全民檢視。

然而，市府昨簡報資料卻針對新聞報導回應，依據5月8日媒體報導內文所刊登嚴重積水之狀況，提到實際屬於單日特殊氣候狀況，並非常態。簡報內容也提及經查，大雨應為4月19及20日兩日，依氣象局新竹市東區觀測站資料顯示19日當日最大陣風為17.1（M/S）與輕度颱風等級17.2-20.7（M/S相當，故當日之風雨情形並非屬一般氣候降雨等級，瞬間雨量及風速過大，而產生雨水飄濺及積水問題。並非媒體所述一遇下雨就淹水的狀況。

新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，遭市府揭露因設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。圖／報系資料照
新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，遭市府揭露因設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。圖／報系資料照

林智堅 建築

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