風箏賽場廢棄物 竹市釐清中

新竹漁港內國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，市府還挖出大量廢棄磚石，民進黨議員楊玲宜昨在市議會質詢調查進度，市府產發處說目前仍在釐清，後續會找出事主依法究責。

國際風箏賽場是前市長林智堅的重要政績之一，運用漁港南側的疏浚淤沙，打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、導入步道等設施，今年3月6日被發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，被質疑又是「新竹大祕寶」。

楊玲宜說，無論新竹市棒球場、風箏賽場或永恆之丘，政風處或檢調等單位至今都查無不法，她認為，不應為了個人政治立場抹煞公務人員付出辛勞，甚至被汙名化，市府調查多月，如今有無找出不法跡證或違法施作工程的廠商？廢棄物從何而來？若查無不法，應還公務人員清白。

產發處指出，風箏賽場表層整理時發現的廢棄石塊，明顯是過去堤外工程的施工材料，可判定是因此留下，後續會再比對當時契約，釐清施工過程，檢討現場管理人員是否疏失。

政風處則說，風箏賽場表層清理時，政風處全程派員與產發處人員一起在場拍照、錄影蒐證，初步研判挖出的廢棄物有三種來源，第一為歷來施工時所遺留的，第二是填淤土的土質不乾淨，第三則是人為傾倒等，目前仍在釐清，後續會努力將事主找出來依法究責。