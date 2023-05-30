張教授辦科普講座 大師暑假開講

暑假即將來臨，桃園市教育局今年整合各高國中小暑期育樂活動，提供逾1500梯次、超過3萬名額讓學童參加，更首度開辦科普大師講座，邀請知名設計師蕭青陽、台灣Google總經理林雅芳等大咖擔任講師，讓桃園學子學習不斷電。

桃園市長張善政競選時曾說要邀請Google主管辦冬夏令營，昨便化身「張教授」與義興國小、福豐國中學生互動，體驗最熱門的AI人工智慧、利用ChatGPT創作繪本，並宣布市府將首度辦理科普大師講座。

張善政說，講師都是一時之選，包括Google台灣總經理林雅芳、國立自然科學博物館前館長孫維新、葛萊美獎得主蕭青陽等，相信一定場場秒殺，讓桃園學子寓教於樂Fun暑假。

教育局補充，今年夏令營課程分為科技、科普、生命品德、藝文4大領域，其中孫維新教授主講「邁向太空-工作和休閒在地球之外」，時間為8月6日下午2時，蕭青陽設計師7月28日晚間6時30分主講「蕭青陽的設計人生」，地點都在桃園市立圖書館微光廳。

講師另有成功大學教授李旺龍、台大教授林書妍、台大教授黃從仁等知名學者，活動精彩可期，活動資訊及報名網站可至「2023桃園Fun暑假」網頁查詢（https://summer.tyc.edu.tw/act1.php）。