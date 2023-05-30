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國1頭份交流道 擬設高架匝道改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
國道1號苗栗縣頭份交流道交通量大，縣府推動改善計畫，規畫增設匝道連接科東二路。圖／縣府提供
國道1號苗栗縣頭份交流道交通量大，縣府推動改善計畫，規畫增設匝道連接科東二路。圖／縣府提供

國道1號苗栗縣頭份交流道尖峰時段交通飽和，縣府規畫交流道改善計畫，新設匝道高架跨越台1線，連接科東二路，直接上、下交流道，並爭取併入五楊高架延伸至頭份工程主計畫加速推動，獲新竹科學園區管理局同意負擔配合款。

縣議會定期會昨總質詢，縣議員温俊勇指出，國1頭份交流道尖峰時段壅塞，成了地方噩夢，目前五楊高延伸至頭份工程已通過環境影響評估，完工後交流道交通面臨更嚴峻的挑戰，鄉親都關心增設頭份第二交流道等計畫工程相關進度。

縣府工務處長古明弘說，縣府辦理頭份第二交流道可行性評估，提出3個地點6個方案，由科東二路方案中選，改為頭份交流道改善計畫，縣府拜會新竹科學園區管理局，說明如果採平面交會方式，交流道、台1線路口將更複雜，如採高架，匝道跨越台1線，直接連接至科東路，更方便竹南科學園區進出，科管局認可高架方式，同意負擔配合款。

古明弘表示，五楊高架延伸至頭份工程已通過環評，高速公路局將進入規畫及設計，縣府爭取頭份交流道改善納入主計畫推動，盼縮短時程，紓解壅塞問題。

另，頭份交流道交通短期改善方案，縣府昨天下午地方說明會，規畫建國路、顯會路往台1線五岔路口方向，其中建國路部分，距離台1線路口30公尺，增設右轉車道；顯會路部分，目前1進、1出車道，調為1進、2出，增加道路容量及流量，減少車輛從五岔路口回堵。

五楊高架 新竹 車道

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