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自救會訴求撤案 楊文科：找出最好方案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

湖口反縣立生命園區自救會昨與新竹縣長楊文科首度當面溝通，聽取殯葬需求和設置地點等意見，自救會長陳岫玫強調，應普查公私立納骨塔是否量能不足，考慮湖口是否適合再蓋殯葬設施，縣長楊文科回應，民眾改用火葬就需要納骨塔，縣府重視湖口建設，且所有反對意見都會檢討，與民眾共同找出最好方案。

陳岫玫說，政府應檢視全台公私立納骨塔是否真的量能不足，全面普查清點，讓大家清楚地方到底需不需要這些設施，這樣才有公信力。

自救會也主張，應在各鄉鎮現有公墓增加禮廳、靈堂、納骨塔、火化爐等設施，不應另外再設縣立生命園區，且預定地「湖口大圓山陣地」非殯葬用地，硬蓋相當不合理，建議縣府也可在竹北蓋殯葬大樓等。

縣長楊文科強調，鄉親確實需要殯儀館設施，現在土葬越來越少，都改用火葬，如此一來就需要納骨塔。

民政處長賴江海也回應，竹縣鄉鎮公所公墓共129處，都是小型公墓，面積不到5分地，幾乎6成是私人地，很多都不讓政府再做設施，且多分布在崎嶇山區小路，動線不便，增加設施困難。

陳岫玫認同楊文科要蓋生命園區的起心動念和善意，但也質疑對周遭居民影響很大，「難道湖口鄉只能做殯葬鄉？」撤案也是自救會唯一訴求；楊文科回應，他上任後沒有忽略新豐、湖口，也把未來30年榮景考慮進去，縣府聽取反對聲音，像昨天就是一場理性討論，將作為調整政策依據。

楊文科 自救會

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