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修繕補助少 憂影響管委會設置

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市政府今年編列公寓大廈修繕補助經費4688萬元，民代質疑，全市7090個社區管委會，平均分配不到7000元，恐影響其他社區成立管委會意願。市府都發局昨表示，過去曾編列較高金額，但執行率不到7成，若有需求會動態調整，今年針對社區開放不特定公眾使用的空間和設施也提供補助，相信能提高誘因。

議員魏筠表示，全桃園報備的管委會有7090個，換算平均每個社區只分配不到7000元，就算扣除3分之1個新社區，平均每個管委會也只分配到1萬元；去年高雄城中城大火事件後，有更多老舊社區重視管委會制度，修繕補助需求預計會持續提高，建議仍應增加預算。

中壢區一名社區管委會主委直言，政府補助本就不多，近年補助經費還從2萬砍半剩1萬，日前為了屋頂漏水整修就花數十萬，這樣的補助經費根本是杯水車薪；另名管委會主委也說，桃園每3年只能申請補助1次，實際幫助不大。

都發局長江南志表示，過去曾編列較高金額，執行率僅約7成，預算下降到4688萬元後，執行率反而提高到9成以上，因此以數據分析，目前金額應較適合桃園現況，不過市府會持續觀察補助情形並動態調整。

議員舒翠玲也認為，不是每個社區每年都需要修繕，市府針對年代久遠老舊的社區，另有電梯更換、地下室防水閘門、消防設備等專案補助，動態調整比較能讓有限預算有效率的使用，能夠幫助更多老舊社區。

江南志說，依照現行規範，6樓以上公寓大廈須設管委會，桃園仍有約1500個社區未成立管委會，市府現階段透過輔導團、補助老舊公寓社區管理基金等方式，輔導這些社區成立管委會。

另，使用容積獎勵的大樓，按規定需設開放空間供公眾使用，卻因設施更新補助無門，衍生遊具老舊、地磚破損無人聞問，也影響老舊社區成立管委會意願。建管處長邱英哲表示，今年開放空間設施更新將納入社區修繕補助範圍，並增編相關預算，盼協助社區解決開放型公共空間維修不易的困境。

桃園 公寓 議員

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