盼生命園區改地點 自救會成員提蓋在竹北「就近殯葬」

新竹縣湖口反縣立生命園區自救會，今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，自救會長陳岫玫率5名自救會志工，一同與縣長面對面提出訴求。自救會志工劉復嵐認為，生命園區現在最大的問題是選址，若蓋在公墓、殯葬用地他們絕對支持，同時也提出竹北市民有需求，應在第二公墓蓋都會型大樓式生命紀念館，而非遠赴湖口。

自救會成員提問，嫌惡設施放在大圓山陣地，要面對交通壅塞問題，湖口鄉長吳淑君也反應，土地使用書撤銷，沒有聯外道路怎麼走？縣府應盤點可就地蓋納骨塔，反彈阻力會比較小。面對湖口新豐的的反彈，民眾也不滿新竹縣重視竹北、芎林等地，忽略新豐、湖口民眾需求。

楊文科回應，他上任後改造濱海遊戲區計畫11.8公里來，湖口改變也很大，王爺壟的區段徵收、湖口高中建設，開闢第二條高速公路交流道匝道，沒有忽略新豐、湖口，這裡有產業、民眾會進來，「他對新豐湖口很重視」。

劉復嵐指出，各鄉鎮公墓都應仿造關西鎮設置禮廳、靈堂，竹北市第二公墓有3200多坪土地，在這邊可以蓋都會型大樓式生命紀念館，現在最核心的問題是，為何竹北市不能保留公墓，現在竹北人有殯葬需求，還是要去湖口長生天，或是到竹東，有錢一點就去新竹市辦，未來生命園區蓋在湖口，對於竹北人還是不便利。

劉復嵐也提出，楊文科提出的一條龍服務他也相當支持，未來在竹北市第二公墓蓋大樓式生命紀念館，竹北人可以經常來追思，頂樓還可以設置咖啡廳，可以遠眺頭前溪、犁頭山，即使火化爐蓋在頂樓「我們也不反對」，因為這是竹北人真正有需求。

劉復嵐認為，各鄉鎮現在還是有公墓，很多鄉鎮市代表，也都向他反應希望能有像關西鎮這樣有禮廳、靈堂的生命園區，他也認為民眾需要就近殯葬，也需要都會型大樓式生命紀念館。