推動部落產業 竹縣五峰鄉行銷五月桃

新竹縣五峰鄉公所今天表示，目前正值五月桃產季，為協助農民促銷，將在6月3、4日舉辦推廣活動，讓民眾了解原鄉部落產業，也帶動地方發展。

五峰鄉公所今天透過新聞資料指出，五峰鄉的五月桃面積約15公頃，年產量達20噸，屬精緻型農產業，當地採友善耕作模式也為農產維持高品質把關。

五峰鄉長秋維書表示，五月桃的口感吃起來清脆香甜，很受消費者歡迎，為讓民眾更認識原鄉部落產業，也推動促銷推廣活動，打開五月桃的知名度。

秋維書說，在6月3、4日辦理促銷推廣系列活動，地點選在五峰鄉桃山村清泉頭目廣場，現場除有地方農特產品外，也有展演原民藝文，讓民眾深入了解原住民文化。公所將持續推廣原鄉部落產業，無論透過網路平市行銷，推廣五月桃產業等資訊，讓更多民眾認識五峰鄉。

五峰鄉公所向中央社記者表示，今年來說整體天氣不錯，五月桃產量增加約有3成，品質很好，今年售價比起去年更高，以一盒8粒來說，售價約新台幣500元，去年賣450元，小漲50元。

五峰鄉公所說，五峰鄉的五月桃產自海拔千公尺山區，因為比高山水蜜桃還早上市，加上五月桃生長環境，使得五月桃酸度低、肉質細膩，相較多汁軟嫩的高山水蜜桃有不一樣風味。