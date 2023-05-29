批竹縣長楊文科立場反覆 自救會要求生命園區蓋在殯葬用地

新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫率5名自救會志工，一同與縣長面對面提出訴求。陳岫玫指出，楊文科前幾天才說要審慎評估，今天面談前卻又突然跳出2個議員說量能不足，縣長又說堅決要蓋，這樣反覆讓我們質疑「縣長真的有好好了解人民需求嗎？」

陳岫玫指出，新竹縣不管是公、私立納骨塔，是否真的有量能不足，楊文科真的有做功課嗎，縣府不相信我們數據，我們也不相信縣府數據，縣府的數據變來變去，而今天要辦面對面的見面會，就突然跳出2個議員表達支持，還說量能不足，陳岫玫也批評，民意代表要做好功課，不可以信口開河，應要讓政策公開化。

陳岫玫強調，根據內政部資料，到110年底，全國有近8成的鄉鎮設施的殯葬業也還沒有改善，我們也要求內政部檢視全台地方政府公、私立納骨塔是否真的量能不足，全面普查、全面清點，把所有數據公諸於民，讓大家清楚地方到底需不需要這些設施，這樣才有公信力。