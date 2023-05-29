熱到快中暑 後龍九旬老翁務農熱暈深陷水溝爬不起身

苗栗縣警察局竹南分局今天上午11點左右，接獲民眾報案稱有一名老翁陷在後龍鎮海埔里產業道路水溝裡無法脫困，請求警方協助。

外埔派出所副所長李益昇、警員陳俊瑋到場後，赫見老翁下半身陷在約1公尺深水溝內，疑天氣酷熱，老翁已全身無力、精神恍惚有中暑傾向，無法自行爬上。

兩警合力將老翁從水溝拉起，檢視外觀並無大礙，但天氣酷熱恐老翁中暑，趕緊給予礦泉水及雨傘遮陽，並通知家人及聯絡救護車送醫。