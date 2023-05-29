竹縣攜手企業偏鄉贈書 愛書奶奶開放家成圖書角

「一本舊書圓一個夢想，500本書造就夏奶奶一個溫暖」，新竹縣竹東區社會福利中心結合台灣房屋，協力執行「修繕房屋行善計畫」，深入五峰鄉，協助年近七旬的夏奶奶修繕房屋，得知夏奶奶愛閱讀，今年再續前緣，業捐贈500本書籍給夏奶奶，布置圖書快樂角，夏奶奶感動要提供給社區作為閱讀據點，將愛心散播出去。

夏奶奶說，感謝竹縣竹東區社會福利服務中心與台灣房屋讓他們擁有溫暖的家，她住得很舒服，這次還捐贈500本書，由於書是她的精神食糧，她獲贈非常開心，更希望分享資源給大家，因此決定讓自己的家成為社區的知識據點，讓社區民眾借閱書籍與交流，造就閱讀風氣。

縣府社會處表示，夏奶奶是縣府關心追蹤的弱勢家庭之一，先生與兒子過世，兒子留下三名子女，依靠自行種菜販售支應生活開銷，近年家庭狀況漸穩定，孫子也返鄉居住相互扶持，社工們依舊不定期關心探視奶奶，適時給予協助及物資；很高興台灣房屋發揮愛心，讓他們有機會將這份禮物，送到夏奶奶的家中。

台灣房屋總裁彭培業提到，110年為夏奶奶修繕房屋前，特地前往訪視，當時走進夏奶奶家中，看到佈滿書籍，便好奇地問奶奶，奶奶娓娓道出「就算生活再窘困，但喜歡看書的興趣永恆不變，透過書籍慰藉自己心靈，在面對生命中各種挑戰，也都抱持正面態度，生活就不覺得苦。」令人動容。