颱風將至桃市府清淤單位太複雜 民代：宜統一窗口

瑪娃颱風逼近，最快今晚可能會發布海上颱風警報，為避免上次強降雨造成督處積淹水情形，桃園市政府開始整備工作，包括成立平台及排水清淤等防汛措施，避免造成災情，但有民代發現，光是清淤的單位就橫跨中央及地方，整合不易。

議員黃瓊慧指出，調閱相關資料時發現十分困難，清淤的單位橫跨中央及地方。光是市府就有工務局、水務局、環保局及區公所至少4個單位負責清淤，而中央單位更有高公局、公路總局及農田水利署，整合相當不易，希望市府能夠有統一窗口能夠及時掌握清淤的情況。

民政局表示，以權管維護的分工，15米道路以上為工務局，15米以下為區公所，公所也有編列經費委外清淤，也有清淤車可以協助處理，水務局也會成立水災災防中心，而住宅後巷的私設水溝，通常是透過里基層經費去處理，若有緊急狀況需要清淤的話，區公所也會協助。

水務局表示，汛期為5月至11月，4月底陸續都會向各局處索取統計資料，排水的第一線就是側溝，因具備人力及清溝車，基本上皆由環保局負責。水務局主要負責雨水下水道及河川的清淤，但市區排水若有不足的部分，水務局也會主動協助。

水務局指出，因桃園境內側溝權屬單位非常複雜，從高公局、公路總局、農田水利署、加上市府內的水務局、工務局、環保局、區公所等，只要一個單位清淤不確實，很容易就會造成排水系統堵塞，現在也正在研擬，是否要成立跨局處的災防中心，整合窗口以便掌握水情。

環保局表示，環保局今年度也針對桃園市 162 處易淹水路段持續清淤，統計到4月底，清淤長度已達686公里，清淤量454噸。環境清潔稽查大隊也配有47名清淤人員及13輛清淤車，只要水務局要求，環保局會立即配合清淤及防災作業，確保防災安全。

議員吳進昌表示，上次台61線淹水，也是需要議員出面協調，市長或副市長應該要授權給水務局當窗口，統一指揮其他單位配合防災，若大家都是本位主義，淹水要怎麼改善。議員王珮毓則認為，台66線橋下上周淹水也是因為清淤沒有確實，這次市府一定要做好巡檢及防汛措施，避免又再一次的淹水。