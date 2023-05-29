力推客語考評只有「佳等」 竹縣府點出問題在師資

新竹縣議員張良印在今天議會質詢時關心客語認證問題。他指出，新竹縣大力推動客語認證，但在客家委員會客語發展計畫推動績效中，僅被評定為「佳等」，要如何盡快達到優等？新竹縣民政處長賴江海也表示，縣府在客語認證部分，每年都在成長，也利用提高獎勵金等方式來推動，較不足的是師資部分，也會繼續爭取。

賴江海說明，新竹縣客家人口約39萬人，比例高達67.8%，雖人口數不是冠軍，但比例是全國第一，縣內有將近39萬是客家人，縣府在推廣客語上也不遺餘力，包括客語認證、教學等，一直以來苗栗都是第一名，但新竹縣也急起直追，以前年、去年來說，就從50多分進步到70分，進度幅度非常大。

賴江海說，在這之中難免會碰到一些瓶頸，像是師資的認證，新竹縣有很多老師都是從外地來，包括有外省、閩南人，在師資認證上就會碰到瓶頸，再加上老師工作非常繁重，這也是無法達到優等原因。其次，在高中部分，客語認證才20%，竹北市以前只有6萬，現在有20多萬人口，新興城市在推動客語文化上就會遇到困難，不過相信「想辦法就有辦法」。

賴江海表示，新竹縣客語認證每年都在成長，縣府也全力推動，獎勵金也全面提升，去年初級認證通過可領1000元，今年初級認證合格者發放1500元獎勵金、中級認證者2500元、中高級3500元、高級合格5000元，至於公務人員也有相關獎勵計畫。

張良印也關心多元文化館設置狀況，張良印指出，原本在尖石鄉要成立客家文化館，讓先民的文物以及文化得以保存，但考量原鄉不適合出現客家兩字，因此協調下決定成立多元文化館，鄉公所也願意提供土地，並由縣府和客委會爭取經費施建。新竹縣長楊文科也表示，將會請尖石鄉公所提出計畫，縣府會全面研議達成。