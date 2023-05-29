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豐富學子暑假生活 桃園將首舉科普系列講座

中央社／ 桃園29日電

桃園教育局表示，受COVID-19疫情影響過去3年暑期活動多採線上型態，今年整合國小到高中暑假各類活動，更邀請天文學家孫維新等人首辦科普大師講座，將帶給學子更豐富暑假。

桃園市長張善政今天上午出席「2023桃園Fun暑假」記者會，他會後接受媒體聯訪時表示，市府今年在桃園13個行政區，就科技、科普、道德及藝文等主題，由學校開辦系列課程。

他指出，受限於教課時數，平時學期間要容納新教材課題並不容易，但暑假期間是個好機會，在科普大師講座更邀請到知名天文學家、成功大學及台灣大學教授、設計師蕭青陽等人，內容相當多元精彩。

桃園市教育局表示，今年首次辦理科普大師講座，有成功大學教授李旺龍「您不知道的早知道」講座藉由介紹大自然生物的許多特殊能力，以及少數仿生產品定義仿生科技。

另外，還有台灣大學教授林書妍「茶香茶味的科學」講座、知名設計師「蕭青陽的設計人生」講座、天文學家孫維新教授「邁向太空－工作和休閒在地球之外」講座等，幫助孩子建立科學眼光反思生活中的大小事。

教育局指出，義興國小規劃的「Chat GPT品格繪本創作營」運用Chat GPT創造品德故事繪本；福豐國中「STEAM & 創意科學探究實作營」透過各種科學體驗，認識光學、力學及磁性的原理與能源議題。

永豐高中「國際科技夏令營」主題為「生成式人工智慧在日常生活的應用」，包含2場專題演講、12小時分組專題實作及成果發表等。

教育局表示，正陸續整合國小至高中的各類暑假育樂活動，除已提供超過1500個梯次、3萬個名額，將持續增加中，另外也提供弱勢生3000多個免費參加名額，希望藉此讓桃園市學子的暑期，可以擁有健康多元及豐富的學習機會。

教育局 張善政 桃園 暑假

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